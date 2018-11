Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0054b09-2f82-4a55-bfeb-4c41334c12cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitott ablakon keresztül mászott be egy meztelen férfi egy tatabányai lakásba, de végül a csukott ablakon ugrott ki. A férfi vérében kábítószert találtak. ","shortLead":"A nyitott ablakon keresztül mászott be egy meztelen férfi egy tatabányai lakásba, de végül a csukott ablakon ugrott ki...","id":"20181102_Meztelen_ferfi_maszott_be_egy_tatabanyai_lakasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0054b09-2f82-4a55-bfeb-4c41334c12cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4307e-6de6-43b3-8f2f-dd76a2cb2a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Meztelen_ferfi_maszott_be_egy_tatabanyai_lakasba","timestamp":"2018. november. 02. 09:48","title":"Meztelen férfi mászott be egy tatabányai lakásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szolgálat megalakulásának centenáriuma alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy a katonai hírszerzést a kimagasló szakmaiság és az egyedülálló lehetőségek jellemzik. A GRU neve nemrég a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök angliai megmérgezése kapcsán merült fel.","shortLead":"A szolgálat megalakulásának centenáriuma alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy a katonai hírszerzést...","id":"20181102_Putyin_javasolta_az_orosz_katonai_hirszerzes_korabbi_elnevezese_a_GRU_visszaallitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30c5d11-21bc-40c4-9f7f-9ad025411297","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Putyin_javasolta_az_orosz_katonai_hirszerzes_korabbi_elnevezese_a_GRU_visszaallitasat","timestamp":"2018. november. 02. 17:31","title":"Putyin javasolta az orosz katonai hírszerzés korábbi elnevezése, a GRU visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte tiltakoznak a Google-alkalmazottak a nőkkel szembeni bánásmód miatt.","shortLead":"Világszerte tiltakoznak a Google-alkalmazottak a nőkkel szembeni bánásmód miatt.","id":"20181101_A_nokkel_szembeni_visszaelesek_miatt_hagytak_abba_a_munkat_a_Googledolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b95e6-51a0-489f-b9fa-044c89f555d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_A_nokkel_szembeni_visszaelesek_miatt_hagytak_abba_a_munkat_a_Googledolgozok","timestamp":"2018. november. 01. 09:51","title":"A nőkkel szembeni visszaélések miatt hagyták abba a munkát a Google-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos ügyeket. Lenne mit bejelenteni, de előfordul, ahhoz fut be a hívás, akivel pont a baj okozója. A metoo botrány a színházi szférát rázta meg igazán, de ott is csak egy évvel az események után jött létre egy, az áldozatokat segítő honlap. ","shortLead":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos...","id":"20181101_metoo_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5e3a73-7068-4d08-899f-4eebb07390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_metoo_zaklatas","timestamp":"2018. november. 01. 17:30","title":"Kirúgták a zaklatót, utána mindenki a nőt utálta, hogy oda a népszerű kolléga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank","shortLead":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési...","id":"20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039d66bd-750c-4744-87b8-4045aee3ec36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 01. 14:21","title":"EBRD: jól teljesít a magyar gazdaság, de még sok bajt okozhat a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db28ad4-e0e4-476f-b01f-9b862aa334b5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Húsfestmények – a Londoni Iskola a Magyar Nemzeti Galériában / Elkésett jószándék – a Museu Nacional pusztulása Rióban / Szigorúan ellenőrzött nyomatok – az ötvenes évek grafikái Miskolcon / Kortárs sztárok és sztárjelöltek – trendelemzés az Artprice-jelentés alapján / Részvétel + hálózat = múzeum? – társadalomkutatás és aktivista művészet / Volksfronten – a Stájer Ősz témája idén: a fasizmus / Teremt, alkot, rohan és közvetít – beszélgetés Maurer Dórával

","shortLead":"Húsfestmények – a Londoni Iskola a Magyar Nemzeti Galériában / Elkésett jószándék – a Museu Nacional pusztulása Rióban...","id":"20181102_Megjelent_a_Muerto_2018_novemberi_lapszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8db28ad4-e0e4-476f-b01f-9b862aa334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec31151-0e15-4554-bcbe-f4d8257094d9","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Megjelent_a_Muerto_2018_novemberi_lapszama","timestamp":"2018. november. 02. 16:27","title":"Megjelent a Műértő 2018 novemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","shortLead":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","id":"20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e29706c-3214-4249-aa20-3907b5413faa","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","timestamp":"2018. november. 01. 20:35","title":"Rasszizmussal vádolják a Bayern Münchent a halloweeni bulija után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.","shortLead":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki...","id":"20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d4204-e376-44c5-a9f2-fa0a36e8579d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","timestamp":"2018. november. 02. 19:44","title":"Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]