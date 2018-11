Az amerikai, a brit, a kanadai és az olasz kormánytól kért menedéket a Mohamed profétát állítólag megsértő, és ezért halálra ítélt pakisztáni keresztény családanya, Aszija Bibi férje. Asik Maszih szerint a család tagjai állandó életveszélyben vannak, egymást követik az őket érő fenyegetések, és emiatt már az utcára sem mernek kilépni. Közben Pakisztán felbolydult: tízezrek követelik, hogy a hatóságok annak ellenére is végezzék ki a családanyát, hogy a legfelső bíróság a múlt héten érvénytelenítette a nyolc éve meghozott halálos ítéletet.

Aszik Maszih, Ászija Bibi férje, és lányai Esham és Esha © AFP / Arif Ali

A legfelső bírói testület azért vonta vissza a halálos ítéletet, mert a vádlók sohasem tudták bebizonyítani, hogy a perbe fogott Aszija Bibi valóban megsértette volna Mohamed profétát.

Az egész vita amiatt tört ki, hogy a keresztény nő muszlim szomszédjaival együtt szedte a gyümölcsöt, s beleivott a közös vízbe, amivel – a muszlimok szerint – érinthetetlenné tette a víz maradékát is. Szó szót követett, s ekkor hangzottak el az állítólagos sértő szavak. Bibi – a feljelentők szerint – elismerte a próféta megsértését, ám a szemtanúk beszámolóiból az is kiderült, ha ez így is történt, azt akkor tette, amikor az őt bántalmazó, és halállal fenyegető csőcselékkel állt szemben.

A sohasem bizonyított vádak alapján Aszija Bibi – akinek valódi neve Aszija Norin – nyolc évet töltött siralomházban, s most, hogy a legfelső bíróság érvénytelenítette az ítéletet, továbbra is rács mögött maradt. Hivatalosan részben azért, hogy megvédjék őt a felbőszült, és akasztást követelő tömegtől, a valóságban pedig valószínűleg azért, mert a pakisztáni kormányzat megrémült a kivégzést követelő tömegtől, s nem tudja, hogyan oldja meg az ország városait megbénító válságot.

Imran Khan pakisztáni miniszterelnök mindenesetre alkut kötött az Iszlámábádban tüntető tömeg képviselőivel: ha véget érnek az autógyújtogatások és a zavargások, Khan szavatolja, hogy Aszija Bibi nem hagyja el az ország területét. Közben a tüntetők átadták azt a petíciót is, amelyben azt követelik, hogy a legfelső bíróság másítsa meg a halálos ítélet visszavonásáról hozott döntését. Khan nehéz helyzetben van: a halálos ítélet visszavonása meglepően komoly ellenállást váltott ki, s a szélsőségesek közül többen már a hadsereg katonáit is győzködni kezdték, hogy lázadjanak fel a „puhány” kormány ellen.

2010. november 20-i felvétel Ászija Bibiről a Lahor közelében levő Sejkupura börtönében © AFP / HANDOUT / DGPR PUNJAB

Bírók életveszélyben

Bár a bírói testület tagjai is életveszélyben vannak – Aszija Bibi ügyvédje már elmenekült Pakisztánból, korábban pedig már több olyan aktivistát és köztisztségviselőt is merénylet ért, akik kiálltak a keresztény asszony mellett – pakisztáni elemzők szerint a legfelső bíróság nem hátrál meg, legalábbis addig, amíg nem cserélik le a tanács tagjait.

Az erőszakos és félelmet keltő tüntetések miatt a pakisztáni keresztény közösség hárommillió tagjai is retteg. A kormány megtiltotta, hogy mindenszentek napján meglátogassák szeretteik sírjait, mert az összegyűlt tömeg célpontként szolgálhatott volna egy keresztényellenes merénylet végrehajtásához. Az Observer című londoni lapnak nyilatkozó egyik pakisztáni keresztény azt mondta, levette autója visszapillantó tükréről is a kis feszületet. „Nagyon nehéz most ebben az országban élni. Rettenetesen félek” – magyarázta.

A Tehrik-i-Labbaik (TLP) pakisztáni radikális iszlamista mozgalom támogatói Ászija Bibi kivégzését követelik © MTI / EPA / Rahat Dar

A külföld egyelőre nem siet

A külföld egyelőre csak szavakban reagált, Rowan Williams egykori Canterbury érsek például azt mondta, tragédia lenne, ha valamelyik nyugati ország nem fogadná be Aszija Bibit és családját. Szerinte Pakisztán válaszúthoz érkezett, el kell döntenie, hogy a kormányzat tiszteletben tartja-e az ország törvényeit, vagy sem. „Aszija Bibit hivatalosan is felmentették a kitalált vádak alól, az igazságszolgáltatási mostani késlekedése is már súlyos károkat okozott Pakisztán nemzetközi megítélésének. A legutóbbi napok eseményei nem csak Aszija Bibi számára tragikusak, hanem a pakisztáni állam számára is, hiszen az ország működésének egyik alapelve a vallásszabadság tiszteletben tartása” – idézte az egykori Canterbury érseket a The Guardian című brit napilap.

Ennek ellenére a felkért országok nem sietnek a válasszal, Wilson Csaudri, a pakisztáni keresztények érdekvédelmi szervezetének vezetője úgy tudja, az egyik érintett ország nagykövetsége el sem juttatta a kérést országa külügyminisztériumába. „A családnak azonnali menedékre van szüksége, s érthetetlen, hogy egyelőre egy nyugati ország sem mozdult. Tragédia lenne, ha a bürokrácia miatt meghalnának” – mondta a keresztény vezető. Azt is hozzátette: a kiutazási engedély megtagadása a halálos ítélet lehet Aszija Bibi számára. Csaudri arra utalt, hogy októberben két férfi már a börtönben is megpróbálta megölni az ötgyermekes családanyát. Matteo Salvini olasz belügyminiszter azt mondta, Róma, együtt a többi nyugati országgal már dolgozik Aszija Bibi kimentésén. "Megtesszük, amit kell, de nagyon óvatosnak és diszkrétnek kell lennünk” – magyarázta a politikus.

A Dzsamiat Ulema-i-Iszlám muzulmán vallási párt támogatói Ászija Bibi kivégzését követelik © MTI / EPA / Bilaual Arbab

Leszámolási eszköz

A pakisztáni istenkáromlási törvény miatt az utóbbi években már annak ellenére több mint hatvanan haltak meg, hogy a hatóságok eddig még senki sem végeztek ki ilyen vádak miatt. A haláleset mögött az áll, hogy az istenkáromlás vádját a szélsőséges muszlim csoportok önkényesen alkalmazzák a különféle vallási kisebbségek ellen, s ezen akciók közben gyakoriak a gyilkosságok. Hivatalos adatok szerint már mintegy 1500 ember ellen indítottak hivatalos eljárást istenkáromlás miatt, s a perbe fogottak túlnyomó többsége muszlim. Az emberi jogi szervezetek szerint nem ritka, hogy a vádakat egyéni leszámolásokhoz szedik elő, a haragosok vádolják meg ellenségüket Allah vagy Mohamed próféta megsértésével.