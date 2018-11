Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért felállt a helyéről, hogy bohócorrot adjon Polt Péternek. ","shortLead":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért...","id":"20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76af293-996a-406b-ba10-350b35908396","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","timestamp":"2018. november. 12. 19:32","title":"Nagyon nem tetszett Polt Péternek, hogy bohócorrot vitt neki a Párbeszéd politikusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog mutatkozni. ","shortLead":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog...","id":"20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0051e7e2-6fae-4941-ad76-40cb6f6177c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","timestamp":"2018. november. 12. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró, jön a hibrid BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és dalszerző-énekese. Tudtuk, hogy mire számíthatunk – és úgy is lett.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és...","id":"20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94c61-c0cc-4074-81a5-323bca36182e","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","timestamp":"2018. november. 12. 11:42","title":"Egyszerű csoda – ez volt Suzanne Vega Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3007b0-79f1-4244-9018-b6af9066331a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg a rendőrök a férfi lakásán kutakodtak, érkezett egy vásárló, aki viszont nem őt, hanem testvérét kereste, mert – mint kiderült – ő is drogdíler. ","shortLead":"Amíg a rendőrök a férfi lakásán kutakodtak, érkezett egy vásárló, aki viszont nem őt, hanem testvérét kereste, mert –...","id":"20181113_Kokaindilert_fogtak_a_rendorok_a_bulinegyedben_nem_sokkal_kesobb_az_egesz_banda_lebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3007b0-79f1-4244-9018-b6af9066331a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bbb83f-1893-4c2a-ac14-d953a4db2842","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Kokaindilert_fogtak_a_rendorok_a_bulinegyedben_nem_sokkal_kesobb_az_egesz_banda_lebukott","timestamp":"2018. november. 13. 06:50","title":"Kokaindílert fogtak a rendőrök a bulinegyedben, nem sokkal később az egész banda lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis csak a megkérdezettek mintegy 20 százaléka olvassa el – hívták fel rá a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal (NAIH) elnökhelyettesei és az EY tanácsadói a cég Versenyjog és adatvédelem c. konferenciáján. A szakértők egyetértettek abban, hogy a GDPR előrelépést jelent a tudatos fogyasztók megfelelő tájékoztatásában, de további lépésekre van szükség, hogy a személyes adatok felhasználásáról tudatosan rendelkezhessünk.","shortLead":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis...","id":"20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761279c6-4152-4f54-8ba4-e4d84512e8dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","timestamp":"2018. november. 12. 14:03","title":"Van egy fontos szöveg minden weboldalon, amit alig olvas el valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fb8abd-76e8-487f-9dae-6ac3c2a130a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valóságos cégháló épült, csak épp az alvállalkozások listája elérhetetlen.","shortLead":"Valóságos cégháló épült, csak épp az alvállalkozások listája elérhetetlen.","id":"20181113_Maig_nem_tudni_kik_szedik_be_a_szemetdijat_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15fb8abd-76e8-487f-9dae-6ac3c2a130a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa72d29-3f3d-44d2-98ff-5efbd062b7e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Maig_nem_tudni_kik_szedik_be_a_szemetdijat_az_orszagban","timestamp":"2018. november. 13. 09:18","title":"Máig nem tudni, kik szedik be a szemétdíjat az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","shortLead":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","id":"20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2e2390-ea9e-453f-9e3e-dbf800ecbc58","keywords":null,"link":"/sport/20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","timestamp":"2018. november. 12. 16:18","title":"A szezon végéig van edzője a Realnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék megúszni. A kormány érdeke, hogy a munkáltatók és a munkavállalók képviselői egyezségre jussanak a 2019-es minimálbérekről – mondta Varga Mihály.","shortLead":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék...","id":"20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecc498-187c-46a4-8d12-6c18a4329895","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","timestamp":"2018. november. 13. 11:26","title":"Megkezdődtek a minimálbér-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]