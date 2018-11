Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs politikai szál, de mégis politikai ügyként emlegeti a Fidesz.","shortLead":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs...","id":"20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8d66-2609-459f-9d84-c07e6abd5a57","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","timestamp":"2018. november. 20. 11:40","title":"Elítélték a Szeviép volt vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","id":"20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a5dea8-89c6-4550-a348-0ecc95a191aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","timestamp":"2018. november. 19. 08:21","title":"Versenyautó készült a Lamborghini 650 lóerős divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad13e7-ab63-46f5-9f44-8d64e69cedea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek elfogadása esetén januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére, emellett számos családbarát intézkedést is bevezetnek.","shortLead":"A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek...","id":"20181120_beremeles_atlagosan_30_szazalek_januartol_kozponti_kozigazgatasban_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cad13e7-ab63-46f5-9f44-8d64e69cedea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f02d7c3-441e-46dd-a591-e2ed524f95a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_beremeles_atlagosan_30_szazalek_januartol_kozponti_kozigazgatasban_dolgozok","timestamp":"2018. november. 20. 15:25","title":"Januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozók bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartási munkák miatt.","shortLead":"Karbantartási munkák miatt.","id":"20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53cb3b-33bb-47bb-8c48-5a12a24cd0cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","timestamp":"2018. november. 20. 11:14","title":"Tovább csökken a Paksi Atomerőmű teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Renault, a Nissan és a Mitsubishi részvényei mélyrepülésben vannak, mióta Carlos Ghosn, az autós birodalom királya egy börtöncella kényelmét élvezi, Japánban – számol be a párizsi Le Figaro gazdasági rovata.","shortLead":"A Renault, a Nissan és a Mitsubishi részvényei mélyrepülésben vannak, mióta Carlos Ghosn, az autós birodalom királya...","id":"20181120_Nyugdij_helyett_borton_szetesike_az_autos_birodalom_Carlos_kiraly_bukasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9073d1-38a8-4fbe-a77c-64426dc030f5","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Nyugdij_helyett_borton_szetesike_az_autos_birodalom_Carlos_kiraly_bukasa_utan","timestamp":"2018. november. 20. 12:51","title":"Nyugdíj helyett börtön: szétesik-e az autós birodalom Carlos király bukása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","shortLead":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","id":"20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00171409-ca16-4f74-8027-ab2f1c124f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","timestamp":"2018. november. 19. 16:15","title":"Korábban beismerte, most viszont tagadja bűnösségét a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés miatt.","shortLead":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés...","id":"20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c472be-0565-46e4-8bd7-0dbac3d3166d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 19. 19:08","title":"Újabb magyar határhoz közeli településen jelent meg az afrikai sertéspestis Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","shortLead":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","id":"20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29eb419-9940-46e2-9435-1153356575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","timestamp":"2018. november. 20. 16:59","title":"Demeter: Orbán a nemzetközi bűnözés részévé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]