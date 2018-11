Letartóztatott indiai befektető barát, fake news gyárak, Szkopje átépítése önemlékművé – nem nevezhető átlagosnak Nikola Gruevszki egykori macedón kormányfő, magyarországi menekült élete.

Gruevszki 1970-ben született Szkopjéban, családjában megtalálhatóak antifasiszta hősök (nagyapja a görög-olasz háborúban halt meg fiatalon, 29 évesen), bolgárpárti aktivisták, köszönhetően a Balkán-félsziget hektikus történelmének.

Átlagos, 17 milliós napszemüveg

Anyja ápolónő, apja bútortervező volt, de korán elváltak. Anyja Líbiába ment dolgozni, vitte magával fiát is. Macedóniába visszakerülve az iskoláit elvégző Gruevszki lett Macedónia első tőzsdei brókere. 2007-ben elvált feleségétől, majd összeházasodott Borkica Gruevszkával, és két lányuk született.

Gruevszki először pénzügyminiszter volt a Georgjevszki-kormányban 1999 és 2002 között. Miniszteri ideje alatt zajlott a Matáv ügylete, amikor az megszerezte a macedón Telekomot (MakTel) 2001-ben, az első Orbán-kormány idején. Az ügy 2005-ben folytatódott. A Matávról – ekkor már Magyar Telekomról – azt feltételezték, hogy nem éppen tiszta ügyletben bonyolította az üzletet. 2017-ben lett vége peren kívüli megegyezéssel: a Magyar Telekom két egykori vezetője összesen 120 millió forint megfizetését kellett, hogy vállalja.

Subrata Roy © AFP / The Times of India / K M Sharma

Gruevszki 2003-tól 17-ig volt a VMRO-DPMNE párt vezetője, és 2006 és 2016 között volt miniszterelnök. Ebben az időszakban – tehát 2013-ban – Subrata Roy indiai üzletember mesés fejlesztéseket ígért az országban 2,7 milliárd euró értékben – erről az Indian Express cikkében olvasható egy hosszabb cikk. Ígért Las Vegas-léptékű kaszinóberuházást, valamint 20 ezer szarvasmarhát is. Gruevszki és kormánya úgy vezette be otthon Royt, mint India viszonzását Teréz anyáért: a Kalkuttában egész életét a szegények szolgálatával töltő szent ugyanis macedón származású volt. Royt később 2014-ben letartóztatták Indiában: nem tudott elszámolni a befektetők pénzével, sok milliárd rúpiával.

Gruevszkinek is megvolt a Louis Vuitton-ügye: 2015-ben lefényképezték, ahogy egy Maybach napszemüvegben napozik Izraelben. A kormány állította, ez egy átlagos napszemüveg, amelyet bármelyik szkopjei üzletben meg lehet kapni. Ám a Meta című oldal újságírói nem találták nyomát az szemüvegnek a boltokban. Sőt, a cég hivatalos oldalán sem lehetett akkor Macedóniába rendelni. A státuszszimbólumnak beillő szemüveg árát az oldal 60 ezer dollárra, 17 millió forintra becsülte.

Gruevszki szándékolatlan őszödi beszéde

A hírhedt 20 ezres lehallgatási botrány kipattanása előtt nagy harc folyt Macedóniában: a két rivális párt – Gruevszkié és a mostani kormánypárt – mindent bevetett a 2016-os decemberi választások előtt. 2015-ben Gruevszki puccs előkészítésével vádolta meg ellenfelét, Zoran Zaevet, mire ő válaszul publikált pár felvételt, amelyen Gruevszki kormányának tagjai illegális akciókról vallottak – ez volt az ő nem szándékolt őszödi beszéde.

Zoran Zaev © AFP / Robert Atanasovski

Többek közt ellenzéki vezetők, diplomaták, újságírók és üzletemberek illegális lehallgatásáról. Ezekből a felvételekből az is kiderült, hogy Gruevszki megveretett embereket, lerombolta kritikus üzletemberek tulajdonait, és illegális ingatlanspekulációkban vett részt. Az egyik felvételen Gruevszki miniszterei azon a Martin Nevszkovszki nevű VMRO-DPMNE-szimpatizánson gúnyolódtak, akit az ő testőre ölt meg 2011-ben. Minderről a politikus harmadik választási győzelmének ünneplése idején írt a Trump-párhuzamokat vonó Foreign Affairs. Az ügy miatt több miniszter, hivatalosság lemondott, 50 kormánypolitikus, köztük Gruevszki ellen pedig eljárás indult. Az addig láthatatlan, színtelen-szagtalan Gjorge Ivanov államelnök amnesztiát hirdetett minden érintettnek.

Szkopje, a 180 milliárdos Gruevszki-skanzen

Kiderült, a 2016-os választáson rengeteg visszaélés történt: leállítottak lifteket bizonyos szavazóhelyiségekben, hogy az körzet inkább a szociáldemokrata Zaev-pártra szavazó idősei ne juthassanak fel szavazni. De volt információ arról is, hogy halottak is leadtak szavazatokat, sőt macedón útlevéllel külföldiek is szavazhattak, persze Gruevszki pártjára. Gruevszki baráti üzletemberekkel kiépítette a baráti médiát is. Elöntötte a kampányt a fake news. Orosz hátterű oldalak számoltak be egy antiterrorista biztonsági akcióról az északi Kumanovó városkában, az indok, a terrorakció nem volt valós, azt Gruevszkiék találták ki, hogy a forrongó, az elnöki amnesztia miatt dühödt közéletet lecsendesítsék – ekkoriban dobálták meg a szkopjei parlamentet színes festékkel a tüntetők. A terrorakció az orosz hátterű oldalak szerint a Nyugat támogatásával történt, gyakorlatilag viszont albán nemzetiségű tüntetők csaptak össze rendőrökkel, a szomorú mérleg 22 halott volt.

Nikola Gruevszki korábbi kormányfő voksol Szkopjéban 2016-ban. © MTI / EPA / Georgi Licovski

© AFP / Robert Atanatovski

Gruevszki álhistorizáló stílusú emlékművekkel, szobrok százaival, gigantikus épületekkel próbálta meg kicsinosítani a szocialista hangulatú Szkopjét az építész- és urbanistatársadalom utálkozása közepette, nem egyet maga Gruevszki tervezett, és a saját dicsőségét hirdette, mindezt 180 milliárd forintnyi közpénzből.