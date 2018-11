Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt indított eljárást. Ez azt jelenti, hogy a jogerős végzés szerint a nő nem követett el szabálysértést.","shortLead":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás...","id":"20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef452bdf-62ce-468f-8945-7809c5beb362","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Jogerősen felmentették a hajléktalan nőt, aki élettársa miatt került utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdd4ed7-83b4-4f94-ad43-1d69eb5ee2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","timestamp":"2018. november. 23. 05:20","title":"Mától kicsit olcsóbban tankolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fd6d2b-b36f-42cb-b0d3-c3d3e379aa38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"César Noval a világ egyik legsikeresebb plasztikai sebésze, akinek szenvedélye a bíráskodás.","shortLead":"César Noval a világ egyik legsikeresebb plasztikai sebésze, akinek szenvedélye a bíráskodás.","id":"20181121_Foallasban_nematalakito_muteteket_vegez_a_szombati_Real_meccs_partjelzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26fd6d2b-b36f-42cb-b0d3-c3d3e379aa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c1c769-4241-4c63-96a2-10716ffbd724","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Foallasban_nematalakito_muteteket_vegez_a_szombati_Real_meccs_partjelzoje","timestamp":"2018. november. 21. 20:34","title":"Főállásban nemátalakító műtéteket végez a szombati Real meccs partjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","shortLead":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","id":"20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a856cdcd-7d26-4481-ba10-184f475c84d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","timestamp":"2018. november. 23. 04:04","title":"Videó: megmutatta szarvas az autósnak, hogy 60-nál is simán átugorja a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e2c01-2fcb-4ba0-b0cb-68674c13dcda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan népszavazást tart az azonos neműek házasságáról. Kemény, álinformációkkal és félelemkeltéssel teli kampányon vannak túl.","shortLead":"Tajvan népszavazást tart az azonos neműek házasságáról. Kemény, álinformációkkal és félelemkeltéssel teli kampányon...","id":"20181122_Szex_hazugsag_szavazas_hosszu_az_ut_a_meleghazassagig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=357e2c01-2fcb-4ba0-b0cb-68674c13dcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dbb1c3-2a22-498a-beff-51a64a57e562","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Szex_hazugsag_szavazas_hosszu_az_ut_a_meleghazassagig","timestamp":"2018. november. 22. 10:42","title":"Szex, hazugság, szavazás: hosszú az út a melegházasságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség középső és keleti részét a sarkvidéki eredetű fagyos levegő.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség...","id":"20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958b494-7b83-4a13-b2aa-9c114c3f68c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. november. 22. 10:25","title":"Sarkvidéki levegő közelít felénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedést persze a kereslet növekedése is okozza.","shortLead":"Az áremelkedést persze a kereslet növekedése is okozza.","id":"20181121_Errol_is_a_klima_tehet_egyre_dragabb_lesz_a_kave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae57af0-52f6-4aa4-9542-ebb055a833d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Errol_is_a_klima_tehet_egyre_dragabb_lesz_a_kave","timestamp":"2018. november. 21. 07:54","title":"Erről is a klíma tehet: egyre drágább lesz a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új, bétaverziójában. ","shortLead":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új...","id":"20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9cc7e-7d44-4ac7-a34e-66d896d2ced6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","timestamp":"2018. november. 21. 11:03","title":"Ütős újítással állt elő a OnePlus: a világon mindenhol használható mobilnetet adnak telefonjaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]