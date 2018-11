Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol nyelvű, bentlakásos, jacuzzival és bárral felszerelt, 3 milliárd forintba kerülő teniszakadémiát építenek Kisvárdára. Kósa szerint azért, hogy „a kisvárdai polgárok egy része, akinek van pénze”, klubéletet élhessen.","shortLead":"Angol nyelvű, bentlakásos, jacuzzival és bárral felszerelt, 3 milliárd forintba kerülő teniszakadémiát építenek...","id":"20181123_Kosa_elmagyarazta_miert_kell_az_adofizetoknek_Kisvardara_luxus_teniszakademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c45b22b-6913-4aa8-9328-ed8af376f5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Kosa_elmagyarazta_miert_kell_az_adofizetoknek_Kisvardara_luxus_teniszakademia","timestamp":"2018. november. 23. 10:50","title":"Kósa elmagyarázta, miért kell az adófizetőknek Kisvárdára luxus-teniszakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra benyújtottak egy korábbi javaslatot a FIFA-nak.","shortLead":"Újra benyújtottak egy korábbi javaslatot a FIFA-nak.","id":"20181124_Surubben_rendezhetik_meg_a_focivbt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffea9f5e-b90f-4d41-bf3d-90a13941ca5c","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Surubben_rendezhetik_meg_a_focivbt","timestamp":"2018. november. 24. 17:57","title":"Sűrűbben rendezhetik meg a foci-vb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember, köztük a három támadó is meghalt.","shortLead":"Hat ember, köztük a három támadó is meghalt.","id":"20181123_Fegyveresek_tamadtak_meg_Kina_konzulatusat_a_pakisztani_Karacsiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479e89f8-3fdd-4b83-92be-9225c03d489f","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Fegyveresek_tamadtak_meg_Kina_konzulatusat_a_pakisztani_Karacsiban","timestamp":"2018. november. 23. 06:55","title":"Fegyveresek támadták meg a kínai konzulátust a pakisztáni Karacsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhagyott épületcsoport a Goop karácsonyi katalógusában szerepel, egy Aston Martin és egy környezetbarát jacht mellett.","shortLead":"Az elhagyott épületcsoport a Goop karácsonyi katalógusában szerepel, egy Aston Martin és egy környezetbarát jacht...","id":"20181123_Gwyneth_Paltrow_karacsonyi_ajandeknak_egy_spanyol_falut_ajanl__de_mit_szolnak_ehhez_a_helyiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1148177-92a4-4994-9fda-c853b593cacf","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Gwyneth_Paltrow_karacsonyi_ajandeknak_egy_spanyol_falut_ajanl__de_mit_szolnak_ehhez_a_helyiek","timestamp":"2018. november. 23. 15:17","title":"Gwyneth Paltrow karácsonyi ajándéknak egy spanyol villát ajánl -–de mit szólnak ehhez a helyiek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1611b5-a023-47e5-9014-f7d1a8255b3b","c_author":"Csányi Nikolett, Gergely Márton","category":"kultura","description":"Rendhagyó darab premierjét tartották szerda este Bécsben: Orbán Viktor és Matteo Salvini beszédeit olvasták fel színésznők a Burgtheater egyik játszóhelyén. A közönségben pedig ott ült a volt osztrák államfő mellett Orbán egyik európai kritikusa, Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter. Az előadáson a hvg.hu is jelen volt, és interjút készített az ötletgazdával, az egyik színésznővel és a híres vendéggel.","shortLead":"Rendhagyó darab premierjét tartották szerda este Bécsben: Orbán Viktor és Matteo Salvini beszédeit olvasták fel...","id":"20181123_Video_A_becsi_Burgtheater_szinesznoi_Orban_Viktort_szavalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1611b5-a023-47e5-9014-f7d1a8255b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bfaac3-79b4-4a80-9c8e-b1d560f65801","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Video_A_becsi_Burgtheater_szinesznoi_Orban_Viktort_szavalnak","timestamp":"2018. november. 23. 12:20","title":"Videó: A bécsi Burgtheater színésznői Orbán Viktort szavalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik téligumikon gördül. ","shortLead":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik...","id":"20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a293e99-6865-41d6-9ded-f74390fae122","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","timestamp":"2018. november. 23. 06:41","title":"A nap videója: kell a téligumi a négykerék-hajtású autókra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern egyik legnépszerűbb divatterepjárójához egy új designcsomag érkezett.","shortLead":"A német konszern egyik legnépszerűbb divatterepjárójához egy új designcsomag érkezett.","id":"20181123_a_volkswagen_sportosabba_tette_a_tiguant_suv_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb23ab3-2f97-476a-8b19-f835fa5c2bb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_a_volkswagen_sportosabba_tette_a_tiguant_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 23. 11:21","title":"A Volkswagen sportosabbá tette a Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]