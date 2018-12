Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva tartanák.","shortLead":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva...","id":"20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913f9ca-c8da-4f09-a6ad-b6ac5b5d40d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2018. december. 04. 11:54","title":"Nyoma veszett a kínai kutatónak, aki génszerkesztett újszülöttekről beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","shortLead":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","id":"20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1248b9d-3fdc-4d2e-8204-ed06c193f3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","timestamp":"2018. december. 03. 14:15","title":"A kormány szerint nincs semmi közük a nyilvános WC-khez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574ab79-593c-4770-98cc-671547918025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi családnál hivatalosan is elkezdődött az ünnep.","shortLead":"A brit királyi családnál hivatalosan is elkezdődött az ünnep.","id":"20181204_Felallitottak_a_karacsonyfakat_a_Buckinghampalotaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6574ab79-593c-4770-98cc-671547918025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c44bc1e-cd66-488a-ba45-31ff2c41beb5","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Felallitottak_a_karacsonyfakat_a_Buckinghampalotaban__video","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Felállították a karácsonyfákat a Buckingham-palotában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját. A hvg.hu videós riportere megpróbálta megtudni tőle, mi a helyzet az Elios-üggyel. Rákérdeztünk a CEU távozására is.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját...","id":"20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eab733-6f70-4842-96fc-5918387dc74c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","timestamp":"2018. december. 04. 12:40","title":"Polt az Elios-ügyről: Komolyan gondolja, hogy minden ügyről az íróasztalomon tartom a mappát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés helye téves, magát az ikont viszont szándékosan alakították így.","shortLead":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés...","id":"20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1932e1-e734-4b31-a606-a64e7246d90a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","timestamp":"2018. december. 03. 15:03","title":"\"Horogkereszt\" jelent meg a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","shortLead":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","id":"20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143a2e71-90cd-409c-bb6b-144f1b348a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","timestamp":"2018. december. 04. 10:54","title":"Nézőpont Intézet: A Kétfarkú Kutya Párt megelőzi az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","shortLead":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","id":"20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8af9eed-22ca-4c34-a776-5e05759b0e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","timestamp":"2018. december. 04. 07:20","title":"2020-tól nem lesz pénz az egészségügyi béremelésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","shortLead":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","id":"20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e16074-1e76-4886-bb57-f205de448f1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 04. 11:45","title":"A fideszes médiagóliátról ír a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]