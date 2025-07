Ukrán külügyminiszter: Kijev fenntartja a jogot, hogy megfelelő válaszintézkedéseket tegyen Magyarországgal szemben

Ukrajna fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő válaszintézkedéseket tegyen Magyarországgal szemben – írta csütörtökön Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.

Hungary’s decision to ban three Ukrainian military officials from entering its territory is unfounded and absurd. We reject Hungary's manipulations and we will not tolerate such disrespect for our military. Ukraine reserves the right to take appropriate action in response.