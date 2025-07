Orbán: Ukrajna uniós tagsága olyan, mint a migráció, ha már bent vannak, nem tudod őket kitenni

Orbán Viktort elsőként a nemrég bemutatott uniós költségvetési tervezetről kérdezték, amit a miniszterelnök egyenesen ukrán költségvetésnek nevezett, ami a magyarok számára elfogadhatatlan. „A költségvetés az egy nagy tudomány, nemcsak azt kell tudni elolvasni, amit beleírnak, hanem, amit elrejtenek a sorok között” – mondta Orbán. Egyes szakértői csoportok szerint a teljes költségvetés 20-25%-át utalják át Ukrajnának, tette hozzá, de azt nem mondta, pontosan milyen szakértőkre gondolt.

Az uniós költségvetés összegét 1200 milliárdról euróról 2000 milliárd euróra emelik, de ebből még Orbán szerint nem következik az, hogy Ukrajnának több forrást kellene biztosítani. A költségvetésből 10-12 százalék megy majd el korábban felvett hitelek törlesztésére. A miniszterelnök szerint ez a reménytelenség költségvetése, ami egy bajban lévő, kapkodó és nem optimista unióra utal. “Ennek a papírnak az ambíciószintje rendkívül alacsony” – fogalmazott. Orbán úgy gondolja, hogy a költségvetés többek között azt a célt szolgálja, hogy felvegyék Ukrajnát az Európai Unióba.

Csináltam néhány költségvetést, amikor a költségvetésben a tételeket ide tolom, oda tolom, mindenféle hókuszpókusz van benne, akkor ott valami disznóság van

Ukrajna tagsága olyan, mint a migráció: ha már bent vannak, nem tudod őket kitenni. Az unióból nem lehet egy országot kitenni, lehet őket gyomrozni – minket is szoktak – de utána nem lehet őket kitenni – ismételte Orbán.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy kínos, ahogyan Brüsszel beszél Ukrajnáról, hiszen úgy állítják be Ukrajnát, mintha már készen állna, vagy meg is haladta volna azokat a felvételeket, amelyeknek meg kell felelni az uniós tagsághoz. “Fogom a fejem, csak ki ne hulljon a hajam” – mondta Orbán.

Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet, három tisztségviselőt pedig kitiltottak Sándor Fegyirt a felgyújtott kárpátaljai templom miatt rendelte be a magyar kormány, a kitiltott tisztségviselőket pedig a besorozott Sebestyén József halálával hozzák összefüggésbe.

Orbánt kérdezték Sebestyén József haláláról is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez nem magyar ügy, hanem európai. Az ukrán kényszersorozásokról Orbán azt mondta, hogy nem a magyarok állítják, hogy ez egy rossz gyakorlat, hanem készült erről egy emberi jogi jelentés, amely kimondja, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem bevett gyakorlatról.

Sebestyén József halála tovább mérgesíti a magyar-ukrán viszonyt, de a kényszersorozás emlegetése propagandacélokat szolgál Ukrajna transzparens vizsgálatot ígér a magyar férfi, Sebestyén József halálával kapcsolatban, és tagadják, hogy katonai kiképzése során verték volna meg, de a róla előkerült videófelvételen aggasztó állapotban van. Az mindenesetre egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az orosz agresszió ellen több mint három éve védekező országban mind súlyosabb az emberhiány, és aki tudja, kenőpénzzel próbálja elkerülni a besorozást, így a korrupció is virágzik.

Az interjú során kérdezték Orbánt a nemrég bejelentett Otthon Start hitelről. A miniszterelnök azzal próbálta meg meggyőzni a fiatalokat, hogy vegyék fel ezt a hitelt, hogy ez forint alapú hitel, tehát nem deviza, amibe “Gyurcsány csalta bele” annak idején az embereket. A miniszterelnök szerint ez egy biztonságos hitel és sokkal jobban járnak a fiatalok ezzel, mintha havonta albérletre költenék a pénzüket, mert így a saját vagyonukat gyarapítják. Orbán ezt a konstrukciót áttörésnek értékeli.

Az érdeklődők több mint fele kihasználná az önerőre vonatkozó könnyítést az Otthon Startnál, ám ezt nem lesz könnyű érvényesíteniük A Bankmonitor kalkulátorát használó és külön érdeklődést leadó több ezer ember 57,3 százaléka a vételárnak több mint a 80 százalékát az új támogatott hitelből finanszírozná meg. Vagyis élnének az új program önerőre vonatkozó könnyítési lehetőségével. Az eddigi tapasztalatok alapján az ilyen könnyítéseket nem is olyan egyszerű érvényesíteni.

Arra a kérdésre, hogy a programnak milyen hatása lesz az építőiparra, Orbán azt mondta, hogyha 10 ezer új lakás megépül, akkor az a nemzeti össztermékben 1%-os növekedést hozhat, de becslései szerint akár 30-50 ezer új lakás építése is megtörténhet évente, bár hozzátette, hogy az Otthon Start hitelt nem csak újépítésű ingatlanokra lehet felhasználni.

Végül Kapu Tibor űrbéli küldetéséről is szó esett, ezzel kapcsolatban Orbán azt mondta, hogy meghallgatta, amit a tudósok mondtak arról, hogy mit csinált Kapu az űrben, ezek alapján pedig megállapította, hogy fontos és értékes kutatásokat végzett a magyar űrhajós. Orbán szerint azonban nem szabad megfeledkezni arról az emberről, aki ugyan most árnyékban maradt, de ugyanúgy elvégezte a felkészülést: Cserényi Gyula tartalék úrhajósnak is kijár az elismerés. „Egy űrhajós nem űrhajós” – jegyezte meg kedélyesen. Orbán hozzátette, hogy önmagában az is nagy dolog, hogy Magyarország egyike annak a 12 országnak, amely embert küldött eddig az űrbe.