Elhunyt Connie Francis, akinek a Pretty Little Baby című száma 63 év után lett sláger a TikTokon

87 éves korában elhunyt az ismert amerikai énekesnő, Connie Francis (született nevén Concetta Rosa Maria Franconero ). Connie Francis erős fájdalmak miatt került július elején a kórházba, de néhány nappal korábban arról számolt be, hogy állapota javulóban van. Halálhírét közeli barátja és kiadójának, a Concetta Recordsnak az elnöke, Ron Roberts jelentette be a Facebookon, írja a People.

Mielőtt elhunyt volna, egy teljesen új generáció fedezte fel, ugyanis 1962-es dala, a Pretty Little Baby a kiadása után 63 évvel igazi sláger lett a TikTokon, és olyan hírességek használták fel a számot mint Kylie Jenner vagy Kim Kardashian is használta a videóihoz. Francist, aki 2018-ban hagyott fel az énekléssel, nagyon meghatotta a Pretty Little Baby sikere, állítólag azt sem zárta ki, hogy valakivel együttműködve újra felénekli majd a dalt, illetve azt sem, hogy ismét színpadra lép.

TikTok – Make Your Day No Description

A Pretty Little Baby nem tartozott Francis legismertebb slágerei közé, állítása szerint nem is emlékezett, hogy ezt a számot valaha felvette. Hírnevét olyan daloknak köszönheti mint a Who’s Sorry Now?, Where the Boys Are vagy az Everybody’s Somebody’s Fool. Utóbbi az, aminek révén ő lett az első női előadó, aki szólóban az első helyet szerezte meg a Billboard százas slágerlistáján.

A New Jersey-i születésű énekesnő már négyéves korától szerepelt tehetségkutatókon, és édesapja hatására kezdett el énekelni. Pályája során több nyelven is újraénekelte slágereit, és nemzetközi hírnévre tett szert. Az 1960-as évek végétől azonban sikerei megfogyatkoztak, élete pedig személyes tragédiák sorozatával folytatódott, és poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizáltak nála. A közönségnek azonban ezután sem fordított hátat.

Connie Francis pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, de filmekben is szerepelt, illetve több könyvet is írt.