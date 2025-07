Orbán: Ha Putyin megtámadná Európát, veszítene, mert kevesebb embere és pénze van az országnak

Csütörtökön délután Orbán Viktor miniszterelnök több mint egyórás interjút adott az Ultrahang Youtube-csatornának. A beszélgetés elején Orbán elmondta, hogy még mindig nyomógombos Nokiája van és nagyon ritkán néz Youtube-videókat – bár azt bevallotta, hogy van egy iPadje, amit néha beüzemel, de egy „veszélyes jószágnak” tartja, mert hamar eltelik akár egy óra is meccsnézéssel és politikaolvasással úgy, hogy azt nem veszi észre.

A riporter arról is érdeklődött, hogy Orbán miért vállalta az interjút, amire a miniszterelnök elmondta, hogy azért, mert adottak voltak a feltételek, amelyek a következők: ne „csihi-puhi” legyen, és a kérdező ne legyen „külföldről fizetett zsoldos”. Itt Orbán feltehetően a kormányzati támogatástól mentes médiumokra és azok munkatársaira gondolt, akik között szerinte vannak „okos zsoldosok, akik veszélyesek”.

Az Orbán előtt többek között Nógrádi Györgyöt és Georg Spöttlet is meginterjúvoló riporter a „könnyed” témák után jelezte, hogy az Ultrahang egy külpolitikai témákkal foglalkozó csatorna, ezért hamar az orosz-ukrán háború került szóba. Orbán szerint rossz, hogy az ígéretekkel ellentétben Donald Trump megválasztása után nem lett vége a háborúnak, majd hozzátette, hogy ha nem Trump lett volna az elnök, akkor nemhogy jobb, de sokkal rosszabb lett volna a helyzet, sőt, még világháború is lehetett volna.

Orbán beszélt arról is, hogy a magyar gazdaságban beígért repülőrajt elmaradásának oka is az, hogy Trump nem tudta lezárni az orosz-ukrán háborút, és a felelősök azok az európai vezetők, akik segítik Ukrajnát. „Azt hittem, könnyebb lesz beindítani a magyar gazdaságot” – tette hozzá, és elmondta, hogy többek között a kisvállalkozóknak szánt Demján Sándor Programmal akarják ösztönözni a fejlődést.

A miniszterelnök úgy gondolja, hogy akinek nincs egy forintja sem befektetni, az ne tegyen ilyet, de akinek van, azt a kormány kisegíti még eggyel, hogy aztán abból lehessen fejleszteni állítása szerint. A fiatalok megsegítéséről a miniszterelnök elmondta, hogy a szeptembertől induló olcsó lakáshitellel akarnak segíteni az embereknek.

Az átalakuló világról a miniszterelnök azt mondta, hogy a változások közül a legfontosabb az úgynevezett transzatlanti hasadás – mindezt az okozza, hogy az EU liberális, az USA pedig konzervatív irányba tart. Orbán úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokban négyévente megismételt választások instabilabbá teszik a helyzetet. A magyar miniszterelnök reménykedik, hogy Trump után is újra konzervatív elnököt választanak majd az amerikaiak, a jelöltek között akár a jelenlegi alelnök is lehetne – számításai alapján még 12 évig republikánus hatalom lesz az USA-ban.

Magyarország uniós tagságáról a miniszterelnök elmondta, hogy sokkal inkább megéri EU-tagnak maradni, mint nem, és többször is kiemelte, hogy „nincs radaron” az unióból való kilépés, bár a szerdán ismertetett, a 2027 utáni hétéves ciklusra szóló költségvetési tervvel kapcsolatban vannak problémái. Főként azt kifogásolja, hogy rengeteg pénzt szánnak benne Ukrajnának, és a tervezet szerint akár az EU-nak lehetősége lenne arra, hogy visszatartson tagállamoknak szánt pénzeket, ezért a következőt mondta Orbán: „Amíg én miniszterelnök vagyok, a büdös életben nem fogom megszavazni”.

A miniszterelnök úgy látja, hogy az európai vezetők és az ukránok háborút akarnak, azt viszont nem tudni biztosan, hogy az oroszok mit akarnak. Azt lehet tudni, hogy ők akár háború árán is el akarják foglalni Ukrajna egy részét – jelentette ki. Orbán visszautasította azt, hogy Magyarország Oroszország csatlósa lenne – szerinte ezek a vélemények felszínesek, primitívek, és úgy látja, hogy a háborút akkor lehetne lezárni, ha Putyin és Trump egy asztalnál ülve egy nagy megállapodást kötnének, és ebben a háború lezárása mellett rendeznék az orosz-amerikai viszonyt is. Orbán szerint nem reális, hogy az oroszok Ukrajna lerohanása után megtámadnának uniós országokat, és ha ez meg is történne, akkor egy háborúban Európa le tudná győzni az oroszokat, mert sokkal több embere és pénze van.

A nemrég bejelentett újabb amerikai szankciók bevezetéséről Orbán kritikusan nyilatkozott, bár elmondta, hogy ő a problémáról csak az ötven napos határidő utolsó napján akar beszélni.

Némi luxizásról is szó esett az interjúban, a riporter állította, hogy a környezetében sokan éreznek szakadékot az oligarchák, nagytőkések és a társadalmi többség között. Orbán elmondta, hogy nincs konkrét elképzelése a nemzeti tőkésosztályról és visszautasította azt, hogy a családtagjai és barátai közpénzből gazdagodtak meg. Úgy gondolja, hogy pusztán véletlenül lett Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere, egykori osztálytársai közül senki sem lett milliárdos. A miniszterelnök szerint a magyar tőkések fele még 2010 előtt gazdagodott meg, tehát nem ők termelhették ki a jelenlegi magyar tőkésosztályt.

„Igazi kérdés ez” – reagált Orbán arra, amikor a riporter hatvanpusztai nyaralójáról kérdezte. A miniszterelnök elmondta, hogy neki van egy háza Felcsúton és Budán, ezek kívül nem szeretne egy harmadikat, a hatvanpusztai birtok pedig az apjához tartozik.

A jövő évi választás is szóba került, Orbán állítása szerint azt csak akkor veszítené el azt a Fidesz, ha nem tartaná be az ígéreteit, de ilyen nem történik, „így jók a kilátásaink” – mondta. Az ígéretek között említette például a „migránsoktól mentes” országot, és a gyermekek védelmét a „genderpropaganda” veszélyeitől.

Nyitókép: Túry Gergely