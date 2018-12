Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Mikulás jókedvű manói gyártják jókedvükben az éneklő Ariel babákat az Északi-sarkkörön, hanem olyan kínai munkások, akik havonta 175 órát túlóráznak. ","shortLead":"Nem a Mikulás jókedvű manói gyártják jókedvükben az éneklő Ariel babákat az Északi-sarkkörön, hanem olyan kínai...","id":"20181206_36_forintot_kapnak_a_gyari_munkasok_a_majdnem_13_ezer_forintos_Disneybabak_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd59e314-a2c5-4381-8a5d-430f99e2bfbb","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_36_forintot_kapnak_a_gyari_munkasok_a_majdnem_13_ezer_forintos_Disneybabak_utan","timestamp":"2018. december. 06. 14:11","title":"3,6 forintot kapnak a gyári munkások a majdnem 13 ezer forintos Disney-babák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","shortLead":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","id":"20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fe52d8-c54b-477c-b983-a2c2ba22d620","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","timestamp":"2018. december. 06. 05:15","title":"Balesetet szenvedett két amerikai katonai repülő, heten eltűntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4d8cb9-12bf-43ff-938f-ff0f6fb975ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük a kocsijába akarta tuszkolni a lányt, de közben megjöttek a rokonok. Vascsövekkel estek egymásnak. ","shortLead":"Egyikük a kocsijába akarta tuszkolni a lányt, de közben megjöttek a rokonok. Vascsövekkel estek egymásnak. ","id":"20181206_Video_vascsovekkel_verekedett_ossze_ket_csalad_egy_no_miatt_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db4d8cb9-12bf-43ff-938f-ff0f6fb975ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d189950-25b7-4fce-9619-8c1fc08a0f49","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Video_vascsovekkel_verekedett_ossze_ket_csalad_egy_no_miatt_Pecsen","timestamp":"2018. december. 06. 15:25","title":"Videó: Vascsövekkel verekedett össze két család egy nő miatt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","shortLead":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","id":"20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3c8b7-4488-4a6a-971c-f37001f85813","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","timestamp":"2018. december. 07. 11:07","title":"Gyurcsány Ferenc is felült a Mikulás-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetés végül hamisnak bizonyult, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"A fenyegetés végül hamisnak bizonyult, a rendőrség nyomoz.","id":"20181207_Bombafenyegetes_miatt_elo_adas_kozben_kiuritettek_a_CNN_New_Yorki_irodait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf44e0f9-eafe-46bc-b772-ccf186fdcf5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Bombafenyegetes_miatt_elo_adas_kozben_kiuritettek_a_CNN_New_Yorki_irodait","timestamp":"2018. december. 07. 07:08","title":"Bombafenyegetés miatt élő adás közben kiürítették a CNN New York-i irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is mutatja, milyen előkelő vendégként fogadják a Budapestről száműzött egyetemet – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is...","id":"20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820f52c-fee3-4d49-b052-96a1791c9254","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","timestamp":"2018. december. 06. 15:31","title":"CEU-költözés: Orbán az egyetlen nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül. Az első tesztek már lezajlottak, és igen ígéretesek.","shortLead":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül...","id":"20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1182b3fc-740f-40ae-89e0-06254d4d3088","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","timestamp":"2018. december. 05. 19:03","title":"Ennyin már elférne? 16 000 GB szabad hely van a Seagate új merevlemezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány teljes visszavonulót fújt a rég látott mértékű franciaországi tüntetéshullám után, ennek ellenére újabb gigademonstráció van kilátásban szombaton.","shortLead":"A kormány teljes visszavonulót fújt a rég látott mértékű franciaországi tüntetéshullám után, ennek ellenére újabb...","id":"20181206_Macron_visszalepett_uzemanyagadougyben_kerdes_ez_eleg_lesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cc71ae-07d4-49d8-9334-ef3346bca5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Macron_visszalepett_uzemanyagadougyben_kerdes_ez_eleg_lesze","timestamp":"2018. december. 06. 06:07","title":"Macron visszalépett üzemanyagadó-ügyben, kérdés, ez elég lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]