[{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","shortLead":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","id":"20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f2556-8645-4d1e-9b7d-610690aaeaaa","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","timestamp":"2018. december. 09. 19:18","title":"Elmarad Curtis nagykoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","shortLead":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","id":"20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee329994-fd86-4b9a-a2cf-a8a48f6e08ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","timestamp":"2018. december. 08. 12:15","title":"Gyengén kezdtek a sárgamellényesek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra megmutatja a egykori Beatles-alaptóról készült utolsó fényképet, amelyen későbbi gyilkosa is látható. A portál ismerteti a kép készítésének részleteit is.





","shortLead":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra...","id":"20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296b1300-5ce5-4d5b-acb5-0103065ca5ee","keywords":null,"link":"/elet/20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","timestamp":"2018. december. 08. 18:06","title":"38 éve halt meg John Lennon – újra az utolsó kép a zenészről és gyilkosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","shortLead":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","id":"20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9387f2-f038-4e83-b6f1-35351b224e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","timestamp":"2018. december. 09. 18:24","title":"Mintha megtorpant volna a kínai gazdasági csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Támogatta Puzsér Róbert főpolgármesteri jelöltségét a Lehet Más a Politika (LMP) szombati kongresszusa. Az azonnali.hu értesülései szerint a tévés személyiség 26 igen szavazatot kapott, s csak hatan voksoltak ellene.","shortLead":"Támogatta Puzsér Róbert főpolgármesteri jelöltségét a Lehet Más a Politika (LMP) szombati kongresszusa. Az azonnali.hu...","id":"20181208_Puzser_mogott_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e237f-e63a-44f0-b576-03222ea3a9d0","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Puzser_mogott_az_LMP","timestamp":"2018. december. 08. 16:17","title":"Puzsér mögött az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen médiaholdingba terelték össze a kormányközeli sajtófelületek jelentős részét, összeállt a Fidesz médiás halálcsillaga. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Egyetlen médiaholdingba terelték össze a kormányközeli sajtófelületek jelentős részét, összeállt a Fidesz médiás...","id":"20181208_Fulke_A_rendszer_meztelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b4113-4dd1-4851-a18b-1310c2498e22","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Fulke_A_rendszer_meztelen","timestamp":"2018. december. 08. 17:30","title":"Fülke: A rendszer meztelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","id":"20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5b850-c71c-4c1b-ae11-37e9d97d5e55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","timestamp":"2018. december. 09. 17:29","title":"Huawei-ügy: Kína az igazgató szabadon bocsátását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","shortLead":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","id":"20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d13618-99e7-4e81-9328-5d2d951b085e","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","timestamp":"2018. december. 08. 10:37","title":"Elképesztő leletre bukkantak a Denyiszov-barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]