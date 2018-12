Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1747bd80-03fa-4a3f-b1ab-69d278b15c52","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181208_Fajhat_Orban_feje_a_kormanyparti_sajto_tapos_a_lelkebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1747bd80-03fa-4a3f-b1ab-69d278b15c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e6c63f-a15a-4592-ac82-b438ee237ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Fajhat_Orban_feje_a_kormanyparti_sajto_tapos_a_lelkebe","timestamp":"2018. december. 08. 19:08","title":"Fájhat Orbán feje: a kormánypárti sajtó tapos a lelkébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A londoniak hazai pályán 2-0-ra legyőzték a címvédő Manchester Cityt az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.\r

","shortLead":"A londoniak hazai pályán 2-0-ra legyőzték a címvédő Manchester Cityt az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.\r

","id":"20181208_chelsea_manchester_city_premier_league_angol_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc5570-a5bf-4cff-9f0f-bc19fa1d968a","keywords":null,"link":"/sport/20181208_chelsea_manchester_city_premier_league_angol_bajnoksag","timestamp":"2018. december. 08. 22:34","title":"A Chelsea lenullázta Guardioláékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna, folyamatosan szállítják a filmes dicsőséget Magyarországnak. A kormánypárti sajtóban megjelenő írásokat butaságnak tartja.","shortLead":"Nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna, folyamatosan szállítják a filmes dicsőséget Magyarországnak...","id":"20181210_Andy_Vajna_Nekem_semmi_bajom_Meszaros_Lorinccel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35bf3da-cf9f-438a-8a89-f560fbd4b588","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Andy_Vajna_Nekem_semmi_bajom_Meszaros_Lorinccel","timestamp":"2018. december. 10. 08:37","title":"Andy Vajna: Nekem semmi bajom Mészáros Lőrinccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján, ezzel szeretnék elérni, hogy megrekedjenek az uniós tárgyalások a menekültválságról.","shortLead":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján...","id":"20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd143dba-5576-4bd2-86eb-9128b83969fb","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","timestamp":"2018. december. 10. 10:06","title":"A németek elengedték a kötelező menekültkvótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","shortLead":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","id":"20181207_karacsonyfa_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55144cd4-0831-4304-8c49-e71d18277ce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_karacsonyfa_szallitas","timestamp":"2018. december. 08. 14:26","title":"Fotó: Ez az autós biztos akciósan jutott ehhez a mamut karácsonyfához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja látható.","shortLead":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja...","id":"20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54d03-b2bd-4927-995d-a7df210a34ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. december. 10. 09:33","title":"Újabb kémfotó buktatta le a Samsung Galaxy S10+ előlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tűzifával fűtők márciusban beígért rezsicsökkentésének ügye még mindig húzódik, és mivel külön kellett kérni, több mint 200 ezer háztartás valószínűleg le is maradt róla. ","shortLead":"A tűzifával fűtők márciusban beígért rezsicsökkentésének ügye még mindig húzódik, és mivel külön kellett kérni, több...","id":"20181210_Szazezrek_maradhattak_le_a_kampanyban_beigert_rezsicsokkentesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da45aca8-0e0b-41c5-91c6-8c94d0f78d2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Szazezrek_maradhattak_le_a_kampanyban_beigert_rezsicsokkentesrol","timestamp":"2018. december. 10. 08:34","title":"Százezrek maradhattak le a kampányban beígért rezsicsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A héten szavaznak a képviselők a \"rabszolgatörvényről\" is.","shortLead":"A héten szavaznak a képviselők a \"rabszolgatörvényről\" is.","id":"20181210_Iden_utoljara_interpellalhatjak_a_kepviselok_a_kormany_tagjait_ma_az_Orszaggyulesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a419fd0-38f8-4b2f-a38f-7cfb9734c145","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Iden_utoljara_interpellalhatjak_a_kepviselok_a_kormany_tagjait_ma_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 10. 06:19","title":"Idén utoljára interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait ma az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]