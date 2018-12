Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás részleteit, újratárgyalni azonban nem - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos brüsszeli csúcstalálkozója után.","shortLead":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló...","id":"20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5d2b79-6581-46c3-a59d-b635e4a7affa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","timestamp":"2018. december. 14. 22:58","title":"Macron szerint nem lehet újratárgyalni a brit kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk a helyszínről.","shortLead":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk...","id":"20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc272236-c95f-4fc6-8c72-b8f8ce9acec2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 13. 20:50","title":"Füstgránátot dobáltak a rendőrök közé a Kossuth téren, könnygázzal válaszoltak - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi lakásában semmi nem utalt arra, hogy dzsihadista szervezetekhez lett volna köze. ","shortLead":"A férfi lakásában semmi nem utalt arra, hogy dzsihadista szervezetekhez lett volna köze. ","id":"20181214_A_francia_belugyminiszter_szerint_nem_az_Iszlam_Allam_katonaja_volt_a_strasbourgi_lovoldozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4936c-7e4e-47cf-9510-2b8f99af5ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_A_francia_belugyminiszter_szerint_nem_az_Iszlam_Allam_katonaja_volt_a_strasbourgi_lovoldozo","timestamp":"2018. december. 14. 16:06","title":"A francia belügyminiszter szerint nem az Iszlám Állam katonája volt a strasbourgi lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","shortLead":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","id":"20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1365ba22-ca9e-431b-bb3e-e8c220926321","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 08:46","title":"Van, ahol már most 11 centis a hótakaró – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","shortLead":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","id":"20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c865e-6191-4fbc-9c01-6c9f42ed3ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","timestamp":"2018. december. 15. 08:07","title":"Ki az a barbár, aki egy kacsaszobrot megrongál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","shortLead":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","id":"20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03298627-19be-4282-86c4-bc303faf23c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Arcfelismerőt vetett be Taylor Swift a zaklatói ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d47033-b648-4947-85e4-ab6e4bda7a2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokása szerint elmondta, hogy Brüsszel meg akarta büntetni Magyarországot migráció-ügyben. Csakhogy az összehívott uniós csúcs nem is a migrációról szólt, hanem a Brexitről.","shortLead":"Szokása szerint elmondta, hogy Brüsszel meg akarta büntetni Magyarországot migráció-ügyben. Csakhogy az összehívott...","id":"20181214_Jokorat_csusztatott_Orban_az_Europai_Tanacsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08d47033-b648-4947-85e4-ab6e4bda7a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd808e2b-ed82-4ec7-bdec-8be329eb406f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Jokorat_csusztatott_Orban_az_Europai_Tanacsban","timestamp":"2018. december. 14. 15:30","title":"Jókorát csúsztatott Orbán az Európai Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, bejött az Apple-nek a Tumblr igyekezete, hogy pornómentessé tegye a platformot.","shortLead":"Úgy tűnik, bejött az Apple-nek a Tumblr igyekezete, hogy pornómentessé tegye a platformot.","id":"20181214_apple_app_store_tumblr_szexualis_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b933b56-0e33-464d-8e9e-6a342b1e2609","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_apple_app_store_tumblr_szexualis_tartalom","timestamp":"2018. december. 14. 15:33","title":"Letiltotta a Tumblr a pornót, visszakerült az App Store-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]