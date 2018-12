Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma meghaladja az 1450-et és legalább 128 embert tartanak nyilván eltűntként – közölte a szigetország katasztrófavédelmének szóvivője, Sutopo Purwo Nugroho.\r

","shortLead":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma...","id":"20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189e011b-b791-4107-92d5-c36f5d5015b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","timestamp":"2018. december. 24. 21:09","title":"Egyre nő a cunami halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","shortLead":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","id":"20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7647ab-21aa-463c-b938-87b9f874d5f1","keywords":null,"link":"/elet/20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","timestamp":"2018. december. 24. 18:25","title":"18 év után bukott le egy álpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","shortLead":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","id":"20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4420c0fb-9834-464b-ac2a-9a9a526c7ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","timestamp":"2018. december. 26. 15:44","title":"Az Etna megrázkódott, megrongálta a földrengésekkel szembeni védőszent szobrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960","c_author":"S.A.","category":"elet","description":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony misztériuma kiterjed a hétköznapi tárgyakra, ételeinkre is, így vált mágikus erejűvé az ünnepi asztal. De mi köze az almának a termékenységhez és a máknak a halálhoz?","shortLead":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony...","id":"20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05671203-0e00-4d74-a582-36534b0d10bc","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","timestamp":"2018. december. 24. 20:00","title":"Varázsoltunk minden karácsonykor, ahogy sok generáció előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de a világ számára is rossz - vélekedett Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki szerint kevés az esélye a helyzet gyors javulásának.



","shortLead":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de...","id":"20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e99f-d24a-486c-9d6f-94376e7342fa","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","timestamp":"2018. december. 25. 08:41","title":"Befagytak az orosz-amerikai kapcsolatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is befért két magyar film. És egy horror. És egy látványmozi. És majdnem győzött Lady Gaga. Nem volt ez rossz év.","shortLead":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is...","id":"20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95458afb-7a94-4ed1-a07c-3ce9cfc7bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","timestamp":"2018. december. 25. 20:00","title":"A legfurább horrortól a legszebb szerelmesfilmig – ezt néztük 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb44b0f6-1959-4493-990b-04565251b130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyen játékot ad minden olyan felhasználónak a Bethesda, aki megvásárolta a nagy csalódást okozó Fallout 76-ot.","shortLead":"Ingyen játékot ad minden olyan felhasználónak a Bethesda, aki megvásárolta a nagy csalódást okozó Fallout 76-ot.","id":"20181226_bethesda_softworks_fallout_76_fallout_tactics_fallout_2_ingyen_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb44b0f6-1959-4493-990b-04565251b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034c22a8-86f8-4f35-92af-4ec25d302728","keywords":null,"link":"/tudomany/20181226_bethesda_softworks_fallout_76_fallout_tactics_fallout_2_ingyen_jatekok","timestamp":"2018. december. 26. 08:03","title":"3 ingyen letölthető játékkal vigasztalódhat, aki megvette a balul sikerült Falloutot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712381e-3cb8-482c-a235-672e3eab30f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke ünnepi levelében azt írta: azonos állampolgári közösség tagjaiként közös vallási hagyományunk a Biblia és annak tanításai - mindez összeköt Bennünket.","shortLead":"Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke ünnepi levelében azt írta: azonos...","id":"20181225_Boldog_karacsonyt_kivant_a_zsido_hitkozseg_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4712381e-3cb8-482c-a235-672e3eab30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1337c38-67c6-4187-a85e-bf7c84dc92cd","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Boldog_karacsonyt_kivant_a_zsido_hitkozseg_elnoke","timestamp":"2018. december. 25. 09:43","title":"Boldog karácsonyt kívánt a zsidó hitközség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]