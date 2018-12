Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt Fisher egyik kedvenc száma. ","shortLead":"Ez volt Fisher egyik kedvenc száma. ","id":"20181227_Carrie_Fisher_Billie_Lourd_halal_dal_Instagram_emlekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258a008-8cbf-4d20-887d-7b5bd5962d0b","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Carrie_Fisher_Billie_Lourd_halal_dal_Instagram_emlekezes","timestamp":"2018. december. 27. 17:12","title":"Carrie Fisher lánya megható dallal emlékszik két éve elhunyt édesanyjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyzet Magyarországon még rosszabb az uniós átlagnál is.","shortLead":"A helyzet Magyarországon még rosszabb az uniós átlagnál is.","id":"20181227_Eurostat_hiaba_no_a_gazdasag_a_dolgozok_egyre_szegenyebbek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22451bf-0beb-4b43-a16a-e9f848cfb4e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Eurostat_hiaba_no_a_gazdasag_a_dolgozok_egyre_szegenyebbek","timestamp":"2018. december. 27. 12:08","title":"Eurostat: Hiába nő a gazdaság, a dolgozók egyre szegényebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel pedig megszakadt Hillary Clinton 17 éve tartó uralma.","shortLead":"Ezzel pedig megszakadt Hillary Clinton 17 éve tartó uralma.","id":"20181228_Itt_az_uj_nevsor_az_Obama_hazaspart_csodaljak_iden_az_amerikaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2311079-0095-4260-a099-9b9dd5991b85","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Itt_az_uj_nevsor_az_Obama_hazaspart_csodaljak_iden_az_amerikaiak","timestamp":"2018. december. 28. 10:10","title":"Itt az új névsor: az Obama-házaspárt csodálják idén az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","shortLead":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","id":"20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba403f3-3e81-411c-b14b-56e470673529","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","timestamp":"2018. december. 27. 15:25","title":"Kilépett a DK frakciójából az egyik képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96379ee7-7f5e-4c0f-99bb-adc0e598b18b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Londonban közzétették, kik kapnak az újév alkalmából lovagi, illetve úrhölgyi rangot. A listán ismert nevek is vannak.","shortLead":"Londonban közzétették, kik kapnak az újév alkalmából lovagi, illetve úrhölgyi rangot. A listán ismert nevek is vannak.","id":"20181229_Lovag_lett_a_Monty_Python_sztarja_Michael_Palin_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96379ee7-7f5e-4c0f-99bb-adc0e598b18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d889b3e2-133b-405f-863b-8a5c35f44758","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Lovag_lett_a_Monty_Python_sztarja_Michael_Palin_is","timestamp":"2018. december. 29. 10:44","title":"Lovag lett a Monty Python sztárja, Michael Palin is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a3eb04-740a-469d-96ff-0e53d953f3f4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az újabb kétharmados győzelem után szövetséget ajánlott a nőknek, azonban kiderült, a nők helye a NER-ben nem alku tárgya. A társadalomfelfogás rímel a kormányéval: az emberek több mint fele úgy tartja, a családban a legfontosabb döntéseket a férfinak kell meghoznia.","shortLead":"Orbán Viktor az újabb kétharmados győzelem után szövetséget ajánlott a nőknek, azonban kiderült, a nők helye a NER-ben...","id":"20181229_orban_viktor_nemzeti_konzultacio_nok_nougyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a3eb04-740a-469d-96ff-0e53d953f3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c39797e-fe0b-42d7-b9f4-71b5c59f1e70","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_orban_viktor_nemzeti_konzultacio_nok_nougyek","timestamp":"2018. december. 29. 10:00","title":"A nemzethalál súlyát rakta a nők vállára a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról, amennyit még soha korábban.","shortLead":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról...","id":"20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d049bf3-1bd6-45ad-949d-d0d9c31021e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","timestamp":"2018. december. 29. 08:03","title":"Jól jött ez a karácsony az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21b07b7-106b-4328-9aef-74c693a4906a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Palotanegyed kiemelt területein szigorítják a közterület-használatot pont azután, hogy Orbán a Várba költözik.","shortLead":"A Budai Palotanegyed kiemelt területein szigorítják a közterület-használatot pont azután, hogy Orbán a Várba költözik.","id":"20181228_Januar_1jetol_mar_a_tuntetest_is_korlatozhatjak_a_Varban_egy_uj_hatarozat_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21b07b7-106b-4328-9aef-74c693a4906a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9ff46d-85b3-4e72-a222-2d9127b162c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Januar_1jetol_mar_a_tuntetest_is_korlatozhatjak_a_Varban_egy_uj_hatarozat_szerint","timestamp":"2018. december. 28. 21:47","title":"Január 1-jétől akár a tüntetést is megtilthatják a Várban egy új határozat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]