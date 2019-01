Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" – jelentette ki az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.","shortLead":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" –...","id":"20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46f92-7b23-4467-8529-4597005cfaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","timestamp":"2019. január. 03. 05:24","title":"Trump most megint mást mondott a szíriai kivonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 86-os főút fél pályáját zárták le pénteken.","shortLead":"A 86-os főút fél pályáját zárták le pénteken.","id":"20190104_Szombathely_mellett_is_forgalomlassito_demonstraciot_tartottak_a_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728054b1-bf63-441f-a32b-fc9a2443b091","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Szombathely_mellett_is_forgalomlassito_demonstraciot_tartottak_a_szakszervezetek","timestamp":"2019. január. 04. 17:11","title":"Szombathely mellett is forgalomlassító demonstrációt tartottak a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet keresett.","shortLead":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet...","id":"20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10c9152-5241-4920-a57a-58e2ad55f3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","timestamp":"2019. január. 04. 07:53","title":"A Tankcsapda gitárosa talált rá az M3-ason elgázolt fiatal nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok létrehozását.","shortLead":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok...","id":"20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42604d8-4117-433d-bbf1-b674694d6cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","timestamp":"2019. január. 03. 12:09","title":"Amerikai ügyvédek aggódnak a magyar igazságszolgáltatás függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a rendőrség arra hivatkozva tiltotta be a tüntetést, hogy az nem politikai véleménynyilvánítás. A kommentelők azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a rendőrség hatáskör hiányában a kérés elbírálását utasította vissza. Az nem ugyanaz.","shortLead":"A párt szerint a rendőrség arra hivatkozva tiltotta be a tüntetést, hogy az nem politikai véleménynyilvánítás...","id":"20190103_Visszautasitotta_a_rendorseg_a_Ketfarku_cegledi_rendezvenyenek_engedelyezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d95f7-55f4-4c06-8b22-d3a7071e47f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Visszautasitotta_a_rendorseg_a_Ketfarku_cegledi_rendezvenyenek_engedelyezeset","timestamp":"2019. január. 03. 22:08","title":"Visszautasította a rendőrség a Kétfarkú ceglédi rendezvényének engedélyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban azt állította, hogy a város számára a legfontosabb.","shortLead":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban...","id":"20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888852d-224f-4a9d-8329-f5ad7c3eedd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. január. 04. 11:28","title":"Migránspárti, magyarellenes, Soros embere – plakátkampány indult Márki-Zay ellen Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","shortLead":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","id":"20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47228e45-63da-4c30-bd2e-362a71c8858e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 21:33","title":"15 éves lány halt meg szén-monoxid-mérgezésben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","shortLead":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","id":"20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba722bb-84d8-4ddd-94d8-99a21b56ebde","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","timestamp":"2019. január. 03. 12:35","title":"Deutsch Tamás és Németh Szilárd is megfejtette az ellenzék mai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]