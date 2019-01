Gyásznap lesz a városban, ahol öt lány halt meg egy szabadulószobában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ce38281-9a5b-49cc-9e60-d144bd02ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Louvre látogatórekordot döntött, és a múzeum szerint ez részben Beyoncé és Jay-Z közös videoklipjének köszönhető.","shortLead":"A Louvre látogatórekordot döntött, és a múzeum szerint ez részben Beyoncé és Jay-Z közös videoklipjének köszönhető.","id":"20190104_Jon_eggyel_Beyoncenak_a_magaskultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce38281-9a5b-49cc-9e60-d144bd02ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ccd356-a2db-4219-a5ed-2eb828aa6c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Jon_eggyel_Beyoncenak_a_magaskultura","timestamp":"2019. január. 04. 10:42","title":"Jön eggyel Beyoncénak a magaskultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","shortLead":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","id":"20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5441f648-6114-43b0-853c-1c6b8c6a8bf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","timestamp":"2019. január. 04. 07:21","title":"Elkezdték kézbesíteni Orbán pénzkérős leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes környezethasználati engedélyt is kapott.","shortLead":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes...","id":"20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269f095c-535c-488d-984f-8eff00ce5e33","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","timestamp":"2019. január. 04. 07:08","title":"Újabb céget vett Mészáros Lőrinc, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tüntetésen követelik a kormánytól a túlóratörvény visszavonását, a szakszervezetek ultimátumot adnak Orbánéknak. Kövesse velünk az eseményeket.","shortLead":"Újabb tüntetésen követelik a kormánytól a túlóratörvény visszavonását, a szakszervezetek ultimátumot adnak Orbánéknak...","id":"20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dc800b-9ca9-417e-aca3-8f9b176fd553","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","timestamp":"2019. január. 05. 13:48","title":"Egységben is szétbeszélt az ellenzék: lázadástól a választási egységfrontig - tüntetés percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a1ba-48b1-409b-998d-7e8489e9213f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrkutatás történetében először landolt űrszonda a Hold sötét oldalán, a mémgyárosok pedig azonnal lecsaptak a kínálkozó lehetőségre.","shortLead":"Az űrkutatás történetében először landolt űrszonda a Hold sötét oldalán, a mémgyárosok pedig azonnal lecsaptak...","id":"20190104_kina_urszonda_hold_sotet_oldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a509a1ba-48b1-409b-998d-7e8489e9213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe229e20-09db-4fa3-9a60-4c5e6cb944d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_kina_urszonda_hold_sotet_oldala","timestamp":"2019. január. 04. 15:03","title":"Kína hazaküldte az első “képet” arról, mit látni a Hold sötét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát szerdán rabolták el egy konténerhajó fedélzetéről Benin térségében. A járművön összesen 26 tengerész tartózkodott a támadás idején: húsz orosz, két georgiai, és négy ukrán állampolgár.","shortLead":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát...","id":"20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ab5c6-92e0-436f-b270-738334410407","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","timestamp":"2019. január. 05. 15:39","title":"Kalózok hurcoltak el orosz tengerészeket a nyugat-afrikai Guineai-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","shortLead":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","id":"20190105_benzinturizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99274fac-d29a-480f-8756-81abfe0d44cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_benzinturizmus","timestamp":"2019. január. 05. 17:37","title":"Már a lengyelek járnak a németekhez tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","shortLead":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","id":"20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270d69c-d96f-4651-a8e7-e4df5e7142b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 16:34","title":"Több kilométeres a dugó Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]