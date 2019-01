Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Buckingham-palota őrsége Queent játszott.","shortLead":"A Buckingham-palota őrsége Queent játszott.","id":"20190109_Szinte_halljuk_ahogy_Freddie_Mercury_hangosan_felnevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd2a8d-ddfb-419c-8f06-e1971f860b90","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Szinte_halljuk_ahogy_Freddie_Mercury_hangosan_felnevet","timestamp":"2019. január. 09. 09:06","title":"Szinte halljuk, ahogy Freddie Mercury hangosan felnevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","shortLead":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","id":"20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda84e6-a5dc-4f92-9ca4-9accb6ebcca1","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","timestamp":"2019. január. 09. 09:57","title":"Curtis már két hete felvette a kapcsolatot Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plafon pont a betegágyakra zuhant, ahonnan a betegek épp kimenekültek. ","shortLead":"A plafon pont a betegágyakra zuhant, ahonnan a betegek épp kimenekültek. ","id":"20190110_Leszakadt_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_egyik_kortermeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ee6c3c-a58f-4f3b-84be-f102f19310e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Leszakadt_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_egyik_kortermeben","timestamp":"2019. január. 10. 15:53","title":"Leszakadt a plafon a Bajcsy-Zsilinszky Kórház egyik kórtermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624afdbd-108d-4a56-8a31-8536d6faa0ca","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A lakáshitel választásakor sokakat elcsábít a kedvező induló kamat és THM, de kérdés, hogy ezek meddig lesznek érvényesek? Gyakori ugyanis, hogy a kedvező kondíció feltételhez kötött, amit ha nem teljesít az adós, máris ugrik a kedvezmény. Ez pedig a futamidő végéig akár milliós pluszkiadást is jelenthet.","shortLead":"A lakáshitel választásakor sokakat elcsábít a kedvező induló kamat és THM, de kérdés, hogy ezek meddig lesznek...","id":"20190110_Millios_veszteseget_eredmenyezhet_ha_elbukjuk_a_lakashitel_kamatkedvezmenyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624afdbd-108d-4a56-8a31-8536d6faa0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be97079d-ecfd-4176-895c-93f2105752e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Millios_veszteseget_eredmenyezhet_ha_elbukjuk_a_lakashitel_kamatkedvezmenyeit","timestamp":"2019. január. 10. 09:44","title":"Milliós veszteséget eredményezhet, ha elbukjuk a lakáshitel kamatkedvezményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","shortLead":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","id":"20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959ffc2-d816-409b-b023-2d87a37a746e","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","timestamp":"2019. január. 09. 09:13","title":"Szijjártó Pétert választotta az Év emberének a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több útszakaszon sem leányálom most autózni. ","shortLead":"Több útszakaszon sem leányálom most autózni. ","id":"20190110_Ho_kod_es_eso_is_neheziti_a_kozlekedest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbf1459-8c0a-402c-bd11-3497d7d90de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Ho_kod_es_eso_is_neheziti_a_kozlekedest","timestamp":"2019. január. 10. 07:43","title":"Hó, köd és eső is nehezíti a közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Gulyás Balázs","category":"itthon","description":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","shortLead":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","id":"20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87101d9c-71de-4ea0-b808-94aaa51f4f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","timestamp":"2019. január. 09. 17:46","title":"Ne toljuk túl a vándorfalat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f17fe6a-8cc1-4590-8a10-14121eda9181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott információk alapján úgy tűnik, \"visszalép\" egyet a Huawei, és újra tesz \"rendes\" fülhallgató-csatlakozót a mobiljába.","shortLead":"Az eddig kiszivárgott információk alapján úgy tűnik, \"visszalép\" egyet a Huawei, és újra tesz \"rendes\"...","id":"20190109_huawei_p30_okostelefon_android_fulhallgato_jack_csatlakozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f17fe6a-8cc1-4590-8a10-14121eda9181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73649e8d-b18f-455d-8745-3454caf28adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_huawei_p30_okostelefon_android_fulhallgato_jack_csatlakozo","timestamp":"2019. január. 09. 11:03","title":"Ha ezt tényleg meglépi a Huawei, sokan örülnek majd a P30 érkezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]