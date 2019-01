Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt ítéltek el - közölte a férfit képviselő Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda az MTI-vel.","shortLead":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás...","id":"20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3240f4-ac53-4c98-ba43-2c8e7b05e055","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","timestamp":"2019. január. 19. 12:31","title":"Ahmed H. idegenrendészeti őrizetben várja a papírjait, utána felteszik a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben, most is elmondaná a decemberben megtartott beszédét - erről beszélt Nagy Blanka.","shortLead":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben...","id":"20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c746fc2-f0d4-4289-aed2-55b32d56806b","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","timestamp":"2019. január. 19. 11:29","title":"Nagy Blanka nem bánt meg semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","shortLead":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","id":"20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9dfe8-98da-459f-a8eb-17bdf922a3b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","timestamp":"2019. január. 18. 06:41","title":"A nap videója: akcióban a \"jövőbe látó\" győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól és a kormánypárti frakciótól. A Miniszterelnökség egy 5 éves brit elemzés feldolgozásával bízta meg 14,5 millió forintért. Törcsi az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, az identitás- és hagyományőrzést a zászlajára tűző szervezet 2018-ban 50 millió forint támogatást kapott a Fidesz pártalapítványától.","shortLead":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól...","id":"20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7a7c0-1b79-4167-b638-97665049b4a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","timestamp":"2019. január. 18. 11:21","title":"14,5 millió forintért szemléz ötéves brit tanulmányt a kormányközeli elemző friss cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","shortLead":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","id":"20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d0a1-3545-478c-91e9-98a7d63ae4e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","timestamp":"2019. január. 18. 13:12","title":"Négyezer Audi-dolgozó sztrájkolt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","shortLead":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","id":"20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd1a509-4aee-414d-8ed9-febec69decd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","timestamp":"2019. január. 18. 06:34","title":"Hadházy végrehajtót fogad, ha Bayer nem kér tőle bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","shortLead":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","id":"20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717b8e2-cb4d-4490-b883-0124e9422afd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","timestamp":"2019. január. 18. 07:17","title":"Dollármilliárdokat követelt, egy bocsánatkérést kapott a Wall Street óriásától a meglopott ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]