Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben az EU egészében lassulást vár.","shortLead":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben...","id":"20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc00232b-12ce-448e-976f-9f69e2a33935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","timestamp":"2019. február. 07. 11:41","title":"A gyors magyar növekedés végét jósolja Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül, hosszas győzködés és gondolkodás után elvállalta, indul az újabb ciklusért.","shortLead":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül...","id":"20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf51f50f-96d7-4d17-a6fd-650628accf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","timestamp":"2019. február. 07. 10:24","title":"Tarlós intézhette el, hogy maradjon a közvetlen főpolgármester-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik román kollégája szerint nagyon jól ismerte az orvosi szakzsargont. A kürtösi határátkelőnél fogták el.","shortLead":"Az egyik román kollégája szerint nagyon jól ismerte az orvosi szakzsargont. A kürtösi határátkelőnél fogták el.","id":"20190206_Magyarorszagra_akart_szokni_a_nyolc_osztalyt_vegzett_olasz_alorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d84321-d99f-4ba3-b55c-227fe0590f83","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Magyarorszagra_akart_szokni_a_nyolc_osztalyt_vegzett_olasz_alorvos","timestamp":"2019. február. 06. 15:33","title":"Magyarországra akart szökni a nyolc osztályt végzett olasz álorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","shortLead":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","id":"20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c784312-9273-44e4-9521-23e88634e7f7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","timestamp":"2019. február. 06. 13:21","title":"Inkább videózott a sofőr, mint segített volna – és még be is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Plasztikai beavatkozáson estek át a Magyarországon kezelt bangladesi kislányok. Már csak a végleges szétválasztó műtét van hátra, amelyre várhatóan a nyáron fog sor kerülni. ","shortLead":"Plasztikai beavatkozáson estek át a Magyarországon kezelt bangladesi kislányok. Már csak a végleges szétválasztó műtét...","id":"20190206_Sikeres_volt_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikrek_ujabb_mutetje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2186b00b-f9eb-4f4e-befe-f572a9f52fba","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Sikeres_volt_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikrek_ujabb_mutetje","timestamp":"2019. február. 06. 13:06","title":"Sikeres volt a fejüknél összenőtt sziámi ikrek újabb műtétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését, ám a film továbbra is a kiemelkedő brit alkotások mezőnyében szerepel.","shortLead":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését...","id":"20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892bca8-dddb-4094-909a-292de3e95ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","timestamp":"2019. február. 07. 14:56","title":"Szexuális visszaélés miatt visszavonták Bryan Singer BAFTA-jelölését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten biztosan meghaltak a balesetben.\r

","shortLead":"Ketten biztosan meghaltak a balesetben.\r

","id":"20190207_osszeomlott_egy_hetemeletes_haz_isztambulban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d49df1-9c07-4fa6-8f8a-5083c4bc2619","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_osszeomlott_egy_hetemeletes_haz_isztambulban","timestamp":"2019. február. 07. 05:22","title":"Összeomlott egy hétemeletes ház Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Google internetes cég megkezdte az oroszországi internetes keresések szűrését, és elérhetetlenné tesz bizonyos találatokat. Ezzel eleget tesz az amerikai óriással évek óta alkudozó orosz hatóságok követeléseinek.","shortLead":"A Google internetes cég megkezdte az oroszországi internetes keresések szűrését, és elérhetetlenné tesz bizonyos...","id":"20190207_A_Google_szurni_kezdte_az_oroszorszagi_netes_kereseseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a50b56-5d2b-4e60-ae25-3fb5b99edb8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_A_Google_szurni_kezdte_az_oroszorszagi_netes_kereseseket","timestamp":"2019. február. 07. 14:30","title":"A Google szűrni kezdte az oroszországi netes kereséseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]