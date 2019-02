Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59be006-ff91-4a5b-b619-e5b97b8e9409","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós milliárdokból fűthetnek be tótkomlósi lakásokat, a geotermális rendszerre két és fél milliárd forintra pályázott a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, a beruházás másik felére az állam is garanciát vállalt.","shortLead":"Uniós milliárdokból fűthetnek be tótkomlósi lakásokat, a geotermális rendszerre két és fél milliárd forintra pályázott...","id":"20190206_Befuthetnek_Totkomloson_milliardokbol_furnak_termal_kutakat_a_kisvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59be006-ff91-4a5b-b619-e5b97b8e9409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6466f6bd-6940-4755-84bf-ad5cba818042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Befuthetnek_Totkomloson_milliardokbol_furnak_termal_kutakat_a_kisvarosban","timestamp":"2019. február. 06. 16:01","title":"Befűthetnek Tótkomlóson, milliárdokból fúrnak termálkutakat a kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","shortLead":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","id":"20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a80c5a-6e85-4a59-80c4-4d453bfd8ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2019. február. 06. 07:32","title":"Megjelent a Magyar Nemzet, és megtagadta az elmúlt négy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól védő pajzsot kapott az InSight amerikai robotgeológus űrszonda szeizmométere, ami a kutatók szerint biztosítani fogja, hogy a marsi talajon elhelyezett mérőműszer a lehető legpontosabb adatokkal szolgáljon.","shortLead":"A széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól védő pajzsot kapott az InSight amerikai robotgeológus űrszonda...","id":"20190206_mars_insight_urszonda_vedopajzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29d8ec6-c1f1-4e6a-8c5e-bde42c18c3a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_mars_insight_urszonda_vedopajzs","timestamp":"2019. február. 06. 18:03","title":"Nagy a szél a Marson, \"sapkát\" kellett húznia az Insight űrszondának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","shortLead":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","id":"20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12976b9-6595-4c87-9e08-9065d4907ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","timestamp":"2019. február. 07. 09:30","title":"Agyrákot kamuzott magának egy amerikai író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","shortLead":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","id":"20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b220724-f5d8-4085-8015-c4fba295424a","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","timestamp":"2019. február. 05. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Lufthansa müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dbcec4-b83d-4dca-8ace-e0528b9dde53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Mély csalódottságának\" adott hangot Matthew Whitaker amerikai ügyvezető igazságügyi miniszter szerdán, amiért Németország Törökországnak adott ki egy terroristát, aki amerikaiakra támadt, és aki ellen eljárás indult az Egyesült Államokban.\r

","shortLead":"\"Mély csalódottságának\" adott hangot Matthew Whitaker amerikai ügyvezető igazságügyi miniszter szerdán, amiért...","id":"20190207_berlin_nemetorszag_kiadatas_torokorszag_egyesult_allamok_terrorista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59dbcec4-b83d-4dca-8ace-e0528b9dde53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f3ba4b-2d66-4195-93f4-1b8a94537e01","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_berlin_nemetorszag_kiadatas_torokorszag_egyesult_allamok_terrorista","timestamp":"2019. február. 07. 06:21","title":"Budapest után Berlinben is csalódnia kellett Washingtonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","shortLead":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","id":"20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49f92-fea8-4f62-9b5b-eb776abebb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","timestamp":"2019. február. 06. 04:08","title":"Nézni is fáj szegény autós csatáját a garázskapuval - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni, ha látványosan trükközik valaki a pályázaton – mondta el Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni...","id":"20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b182e2d-70ea-4555-8531-9353f5d1bbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","timestamp":"2019. február. 07. 12:52","title":"Palócz Éva: \"A pénz feléből épül az infrastruktúra, a másik felét a haverok elviszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]