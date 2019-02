Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió perc késés. Legnagyobb eséllyel azok az utasok számíthattak csúszásra, akik valamilyen regionális járattal utaztak – közölte a MÁV.","shortLead":"2 millió perc késés. Legnagyobb eséllyel azok az utasok számíthattak csúszásra, akik valamilyen regionális járattal...","id":"20190206_Egy_ev_alatt_38_evet_kestek_a_vonatok_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c50f6-9b10-4671-a842-1926175779e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Egy_ev_alatt_38_evet_kestek_a_vonatok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 06. 13:07","title":"Egy év alatt 3,8 évet késtek a vonatok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak, hogy bebizonyosodik: a rendszeres marihuánafogyasztás egyértelműen rosszat tesz a férfiak termékenységének. Tévedtek.","shortLead":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak...","id":"20190206_Marihuana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b5786-7513-4e79-9e72-d64298552b27","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Marihuana","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Meglepő összefüggést találtak a spermiumszám és a kannabiszfogyasztás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű szekta egyik tagját, a dán nemzetiségű Dennis Christensent.","shortLead":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű...","id":"20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6cf091-20ce-437b-85ed-903f372cca54","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","timestamp":"2019. február. 06. 10:42","title":"Hat év börtön Oroszországban Biblia-olvasásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","shortLead":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","id":"20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ede61-29aa-443d-b99d-1556c6fcd4e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","timestamp":"2019. február. 06. 08:10","title":"Teherautó gázolt halálra egy gyalogost Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f86ec-4c1c-4246-9ec7-bff81c10ed5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem bírta a jegyértékesítő rendszer, hogy egyszerre sokan próbáltak vendégbelépőt venni a szlovák–magyar Eb-selejtezőre.","shortLead":"Nem bírta a jegyértékesítő rendszer, hogy egyszerre sokan próbáltak vendégbelépőt venni a szlovák–magyar Eb-selejtezőre.","id":"20190206_Orak_alatt_elkapkodtak_a_szlovakmagyar_meccs_vendegjegyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309f86ec-4c1c-4246-9ec7-bff81c10ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937df88e-14f9-42b4-a9b0-8101f2a0c363","keywords":null,"link":"/sport/20190206_Orak_alatt_elkapkodtak_a_szlovakmagyar_meccs_vendegjegyeit","timestamp":"2019. február. 06. 14:26","title":"Órák alatt elkapkodták a szlovák–magyar meccs vendégjegyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","id":"20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c9dce2-c899-4085-bcd8-85d28b3b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","timestamp":"2019. február. 06. 21:03","title":"Pár óra alatt egymillióan ugrottak rá egy ingyenes játékra, már ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e43a-0ae8-498e-a6df-1a699d6eda7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 85 éves sofőr fordult szembe a forgalommal kedden, frontálisan ütközött egy másik autóval. ","shortLead":"Egy 85 éves sofőr fordult szembe a forgalommal kedden, frontálisan ütközött egy másik autóval. ","id":"20190206_A_forgalommal_szembefordult_auto_okozott_halalos_balesetet_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e43a-0ae8-498e-a6df-1a699d6eda7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40aeaf9-4213-4cf3-8a25-366231531750","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_A_forgalommal_szembefordult_auto_okozott_halalos_balesetet_az_M5oson","timestamp":"2019. február. 06. 10:39","title":"A forgalommal szembefordult autó okozott halálos balesetet az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is eredménynek számít, hogy nem romlott a viszonyuk. Kérdés, Orbánnak sikerül-e egységes álláspontot kialakítania szlovák, cseh és lengyel kollégájával.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is...","id":"20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaf84aa-c937-404d-9c0c-1c84e480a039","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","timestamp":"2019. február. 07. 06:00","title":"Nem Orbán fújja majd a passzátszelet Merkel és a V4-ek pozsonyi találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]