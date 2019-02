Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen nem derült ki. ","shortLead":"Természetesen nem derült ki. ","id":"20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac051e1-b23c-4e23-ae91-736576aadceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","timestamp":"2019. február. 07. 15:52","title":"Rákérdeztek Orbánnál, mikor áll ismét a sajtó elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett a Fehér Házban megrendezett National Prayer Breakfast eseményen. ","shortLead":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett...","id":"20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43088531-f0db-4219-9fd8-ff548dc49a84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. február. 08. 09:22","title":"Ismét magyarok jártak a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja honlapján. Szerinte ma az ellenzéknek minden értelemben rendszeralternatívát kell állítani Orbánnal szemben, egyeztetni lépéseit, összehangolni akcióit.","shortLead":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja...","id":"20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c445f-a323-497b-a4bd-c5db5d44c701","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","timestamp":"2019. február. 08. 06:00","title":"Gyurcsány: Ez már lázadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a77dc3-508b-4d4e-9020-2b87caee434c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tíz Oscarra jelölte az Akadémia azt a különös fekete komédiát, amely Anna királynő kegyenceinek kíméletlen intrikáit mutatja be. Három nő különös, szeretettel, féltékenységgel, kegyetlenséggel fűszerezett kapcsolatának történeténél jobb filmélmény aligha lesz 2019-ben.","shortLead":"Tíz Oscarra jelölte az Akadémia azt a különös fekete komédiát, amely Anna királynő kegyenceinek kíméletlen intrikáit...","id":"20190209_A_kedvenc_Giorgosz_Lanthimosz_Olivia_Colman_Rachel_Weisz_Emma_Stone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a77dc3-508b-4d4e-9020-2b87caee434c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc2b524-9506-49e4-8bc2-0a9246bf8d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190209_A_kedvenc_Giorgosz_Lanthimosz_Olivia_Colman_Rachel_Weisz_Emma_Stone","timestamp":"2019. február. 09. 15:00","title":"Perverz intimitás: három nő összezárva - kritika a tíz Oscarra jelölt A kedvencről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f5ca7f-b3be-48a5-a750-4ca1468efd18","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"A világ tíz legnépszerűbb söre között négy is kínai. S természetesen Kínában adják el belőlük a legtöbbet, ez már elég is a listavezetéshez a sörpiacon.","shortLead":"A világ tíz legnépszerűbb söre között négy is kínai. S természetesen Kínában adják el belőlük a legtöbbet, ez már elég...","id":"20190207_Kina_mindent_visz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f5ca7f-b3be-48a5-a750-4ca1468efd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6fa82-c0ae-465e-9c9d-bc2e6e0a7e72","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Kina_mindent_visz","timestamp":"2019. február. 07. 17:36","title":"Kína mindent visz a sörpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af25628-8c76-460e-b075-8043dd29835b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jövő szerdán, elsőként a XIX. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit (FKF) Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Jövő szerdán, elsőként a XIX. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi...","id":"20190209_Lomtalanitas_lesz_egesz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6af25628-8c76-460e-b075-8043dd29835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597cc118-a184-43f3-b683-3b4a3609509d","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Lomtalanitas_lesz_egesz_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 07:55","title":"Lomtalanítás lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sőt, korábbi magyar filmeket is műsorra tűznek. ","shortLead":"Sőt, korábbi magyar filmeket is műsorra tűznek. ","id":"20190207_Elkezdodott_a_Berlinale_magyar_rovidfilmek_is_versenyeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6162f-f70d-487e-ab9c-7b438ae2f5cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Elkezdodott_a_Berlinale_magyar_rovidfilmek_is_versenyeznek","timestamp":"2019. február. 07. 21:51","title":"Elkezdődött a Berlinale, magyar rövidfilmek is versenyeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f1b050-60d0-440a-95ac-77c0956159ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szederméretű, injekciót tartalmazó kapszulát fejlesztettek ki amerikai tudósok, mely a gyomron át juttatja a vérbe az inzulint. A kapszula formáját a leopárdteknős páncélja ihlette.



","shortLead":"Szederméretű, injekciót tartalmazó kapszulát fejlesztettek ki amerikai tudósok, mely a gyomron át juttatja a vérbe...","id":"20190209_inzulin_injekcio_kapszula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f1b050-60d0-440a-95ac-77c0956159ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4b06bf-dabe-48a7-9333-e0de1293bad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_inzulin_injekcio_kapszula","timestamp":"2019. február. 09. 11:03","title":"Van egy váratlanul jó hírünk a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]