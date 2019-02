Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","shortLead":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","id":"20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5ae58-2790-46b9-815d-48b32da94257","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","timestamp":"2019. február. 13. 04:08","title":"Máshol is vannak gonosz autókarcolós nénik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","shortLead":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","id":"20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddc4637-12b9-4fb7-a0a9-b47c148bddb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","timestamp":"2019. február. 12. 14:27","title":"Egy apáca megrendezte a saját halálát, hogy megszökhessen a zárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia újságíró 1500 interjún keresztül próbálta meg feltárni a korrupciót és az álságosságot a Vatikánban.","shortLead":"Egy francia újságíró 1500 interjún keresztül próbálta meg feltárni a korrupciót és az álságosságot a Vatikánban.","id":"20190213_A_Vatikanban_otbol_negy_pap_meleg_allitja_egy_uj_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03e154b-a505-4c95-b58b-3840bcc827fa","keywords":null,"link":"/elet/20190213_A_Vatikanban_otbol_negy_pap_meleg_allitja_egy_uj_konyv","timestamp":"2019. február. 13. 14:01","title":"A Vatikánban ötből négy pap meleg, állítja egy új könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","shortLead":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","id":"20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189454f-45f7-4ef8-abc4-719b41201d7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","timestamp":"2019. február. 12. 09:15","title":"Budapest volt a turisták kedvence a karácsonyi-szilveszteri szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","shortLead":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","id":"20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b12333-b6ac-4278-bc98-523aefc780c5","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","timestamp":"2019. február. 13. 11:14","title":"Titokban lefilmezték az állatot, amit a leggyakrabban csempésznek a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat, a Nyugati-Ghátok területén.","shortLead":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat...","id":"20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a699c7b5-cae1-434e-9ab0-a5c54a0cd6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","timestamp":"2019. február. 13. 16:33","title":"Találtak egy új békafajt, ami egész életében mindössze négy napot tölt szaporodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]