Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti Oscar-gálán. A legjobb adaptált forgatókönyv díját elnyerő rendező ugyanis a 2020-as amerikai elnökválasztásról is szót ejtett.","shortLead":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti...","id":"20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c70d2de-7556-4ceb-b0fe-2dc7c7ea7edd","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","timestamp":"2019. február. 25. 18:48","title":"Trump szerint Spike Lee rasszista volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","shortLead":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","id":"20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e2a5d0-f2b1-4040-9182-4fdbcc081f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 08:58","title":"Orbánék miatt lép ki egy horvát párt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","shortLead":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","id":"20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f48544-112c-4139-9236-303f37c1157e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","timestamp":"2019. február. 25. 10:08","title":"Megöltek egy férfit Kecskeméten, órák alatt elkapták a gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális jobboldali képviselő kabinetjében.","shortLead":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális...","id":"20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94515825-8220-4e60-be09-8beffd2c9683","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","timestamp":"2019. február. 26. 05:12","title":"Putyin szóvivőjének lánya az Európai Parlamentben gyakornokoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","shortLead":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","id":"20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8250428-6bee-4317-a98e-e3482e64cc61","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","timestamp":"2019. február. 26. 09:16","title":"Beismerte tettét a kajárpéci gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","shortLead":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","id":"20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5946b-8f10-4a05-9cdb-45bbaec700f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. február. 26. 07:32","title":"Autója alá szorult és meghalt egy ember Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","shortLead":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","id":"20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4ff864-28f0-4437-8d8f-79636924a08c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","timestamp":"2019. február. 25. 19:12","title":"Ez még csak CGI, de ilyen abszurd módon gyors a Tesla Roadster II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan, adományokból vettek.","shortLead":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan...","id":"20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df27c7b7-2268-46db-a3a7-963f5df5267c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","timestamp":"2019. február. 24. 19:28","title":"Tönkrement az adományokból vett pécsi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]