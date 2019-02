Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Internetkapcsolat nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni egy magyar startup applikációjával. A Shapr3D alkalmazására az Apple is felfigyelt, a vállalat három nagy sajtóeseményén is feltűnt már. A 2015-ben alapított vállalkozás most a Microsofttal kezdett közös fejlesztésbe, emiatt létszámot is dupláznak. Van egy kis magyar cég, amelyre az Apple és most a Microsoft is felfigyelt 2019. február. 28. 14:33 Hagyományosan nem szűkmarkú a gyermek- és családtámogatási pénzek folyósításakor a magyar költségvetés. Budapest már az évtized közepén azon helyek közé tartozott az EU-n belül, amelyek relatíve a legtöbbet költötték a fenti célra. Csakhogy ennek ára volt – derül ki a HVG legfrissebb számából. Így faragta át az Orbán-kormány a "koraszülött jóléti állam" magyar modelljét 2019. február. 28. 11:24 Bíróságra vitte a Ryanair azoknak az utasoknak az ügyét, akiknek sztrájk miatt törölték járatát,vagy emiatt három óránál többet késtek – és nyertek. A döntés már csak azért is figyelemre méltó, mert az Európai Bizottság áprilisban kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény. Nem kell kártérítést fizetnie a Ryanairnek a sztrájk miatt pórul járt utasok részére 2019. február. 28. 13:00 Az állításnak nincs semmilyen tudományos alapja. Eltüntette a Netflix a dokumentumfilmet, amely azt állította, hogy a gyökérkezelések rákot okoznak 2019. február. 28. 06:56 Eredetileg májustól akarták bevezetni a 3 eurós napidíjat. Döntöttek Velencében: mégis bevezetik a napidíjat 2019. február. 27. 05:48 A GYSEV által még az osztrák vasúttól vett dízel motorvonatok a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém-vonalakon közlekednek nyártól. GYSEV-motorvonatok kerültek a MÁV-hoz 2019. február. 27. 16:51 Továbbfejleszti autóipari elektronikai alkatrészeket gyártó hatvani telephelyét a Bosch-csoport, a Robert Bosch Elektronika Kft. Természetesen a lemondott német találkozóról is kérdezték a külügyminisztert. Szijjártó Péter nagy bejelentése: 1000 új munkahelyet teremtő gyár jön Komáromba 2019. február. 27. 15:50 Az SK Innovation dél-koreai vegyipari vállalat nyit üzemet Magyarországon. Szijjártó 9,6 milliárd forintos autóipari beruházást jelentett be 2019. február. 28. 13:23