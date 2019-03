Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett állni a munkával, de a tárgyalásos megoldásra is láttunk példát. Igaz, vannak esetek, amikor nem működik a nyomásgyakorlás.","shortLead":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett...","id":"20190305_szakszervezetek_sztrajkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b98d22-53a5-4eac-9572-ff8555ea8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_szakszervezetek_sztrajkok","timestamp":"2019. március. 05. 11:15","title":"Emberkedni kezdtek a szakszervezetek, de mire mentek vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a0d684-c9ac-4d4b-83a9-faa487fe579c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke is kommentálta a hírt, amely szerint Európai Néppárt elindította a Fidesz kizárását célzó eljárását. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke is kommentálta a hírt, amely szerint Európai Néppárt elindította a Fidesz kizárását...","id":"20190304_Gyurcsany_Orban_bajkeverese_mar_a_sajat_parttarsainak_is_kinos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a0d684-c9ac-4d4b-83a9-faa487fe579c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777fb7ba-28d4-4322-b0e3-36ec52fa3a46","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Gyurcsany_Orban_bajkeverese_mar_a_sajat_parttarsainak_is_kinos","timestamp":"2019. március. 04. 21:50","title":"Gyurcsány: Orbán bajkeverése már a saját párttársainak is kínos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66702b5b-76b0-4a20-9047-13c60bc80ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta hallani lehetett róla, most azonban már hivatalos: befejezi mérsékelten népszerű kézikonzolja, a PS Vita gyártását a Sony.","shortLead":"Hónapok óta hallani lehetett róla, most azonban már hivatalos: befejezi mérsékelten népszerű kézikonzolja, a PS Vita...","id":"20190304_sony_playstation_vita_kezikonzol_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66702b5b-76b0-4a20-9047-13c60bc80ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5369e-54a9-4e89-9736-e18208c5e46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_sony_playstation_vita_kezikonzol_konzoljatek","timestamp":"2019. március. 04. 14:03","title":"Egy korszak vége: búcsút int a PlayStation Vitának a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet kiolvasni.","shortLead":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet...","id":"20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb173b2-5199-4705-a62d-522c7ac3e44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2019. március. 04. 13:21","title":"Kis magyar sikersztorikon mutatja be a Lada, hogy mennyire szeretik nálunk az autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca5b4b3-a7b3-42d0-984f-798a410686ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beható vizsgálódás mellett „támogató hangvételű értesítéseket” is kapnak majd az építőipari cégek. A szektor fehérítése érdekében a PM a mikrovállalkozások beolvadásának kikényszerítésétől sem riad vissza.","shortLead":"A beható vizsgálódás mellett „támogató hangvételű értesítéseket” is kapnak majd az építőipari cégek. A szektor...","id":"20190304_Vege_a_feketezesnek_raszall_a_NAV_az_epitoiparra__figyelmeztet_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dca5b4b3-a7b3-42d0-984f-798a410686ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c031fe7-ca3d-4d29-b8a3-77374b25db59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Vege_a_feketezesnek_raszall_a_NAV_az_epitoiparra__figyelmeztet_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 04. 11:28","title":"Vége a feketézésnek, rászáll a NAV az építőiparra - figyelmeztet a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df68060-9aa4-4034-86df-d050412637bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a vezetői pozíciókban is jóval kisebb az arányuk. Adatok nőnap előtt.","shortLead":"És a vezetői pozíciókban is jóval kisebb az arányuk. Adatok nőnap előtt.","id":"20190305_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df68060-9aa4-4034-86df-d050412637bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e19b28-5082-448b-9470-a38a398ed6cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","timestamp":"2019. március. 05. 12:22","title":"Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság segítene tárgyalni, hogy a szomszédos országok ne nagyon válasszanak más időzónát. Az EP illetékes bizottsága is úgy gondolja, hogy 2021-ben el kell törölni az óraátállítást.","shortLead":"Az Európai Bizottság segítene tárgyalni, hogy a szomszédos országok ne nagyon válasszanak más időzónát. Az EP illetékes...","id":"20190304_Fontos_lepessel_kerultunk_kozelebb_az_oraatallitas_eltorlesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c03ab8-1c45-4404-ab63-4840cc0d6339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Fontos_lepessel_kerultunk_kozelebb_az_oraatallitas_eltorlesehez","timestamp":"2019. március. 04. 17:23","title":"Fontos lépéssel kerültünk közelebb az óraátállítás eltörléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","shortLead":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","id":"20190305_video_autos_lavina_colorado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a45a29a-2aed-433a-afbb-9048b2e66e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_video_autos_lavina_colorado","timestamp":"2019. március. 05. 10:10","title":"Több videó is készült, amikor egy lavina keresztülszáguldott egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]