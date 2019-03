Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Závecz Tibor szerint Puzsér Róbert is potens jelölt, de Karácsony Gergely integratív képessége jelenleg nagyobb az ellenzéki oldalon. És a vezetői pozíciókban is jóval kisebb az arányuk. Adatok nőnap előtt. Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők a férfiaknál A 82 éves Ken Loach egy a szélsőjobboldal megfékezésének témájában tartott londoni konferencián vett részt. Orbán Viktor menekültpolitikájáról a Mércének adott rövid interjújában beszélt. Orbánról kérdezték az Én, Daniel Blake Arany Pálma-díjas filmrendezőjét Nem meglepő módon az Orbán Viktor támogatását élvező Janez Jansa határozottan ellenzi a néppárti indítványt. Szlovéniában nem minden párt támogatja a Fidesz kizárását Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi az államnál landolt. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására, vagy állatmenhelyeknek tettek felajánlást, idén május 20-ig lehet erről rendelkezni. Sokan elfeledkezhetnek az 1 százalék felajánlásáról, ha a NAV tölti ki az adóbevallásukat Az NVB pedig azért nem vizsgálja a tájékoztató brüsszelező plakát- és levélkampányt, mert, mint tegnap kiderült, ezt csak a hivatalos kampányidőszak idején teszi. Bezárult a kör: az ÁSZ nem ellenőrizheti az EP-választások kampánypénzeit Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna. Erre készüljön, aki felmond a munkahelyén

Az új generációs Suprát először Svájcban tárja az európai közönség elé a japán gyártó, és rögtön egy még keményebb sportváltozat is érkezett belőle. Genfben kaptuk lencsevégre a megvadított új Toyota Suprát