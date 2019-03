Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma az Európai Unió Bírósága. Az EUB ezzel újabb mentőövet látszik dobni a devizahiteleseknek - és újabb labdát a magyar bíróságoknak, melyek viszont már az őszi luxembourgi ítélet nyomán sem láttak sok tennivalót az ügyben. Dr. Deteky Gábor adósoknak dolgozó ügyvéd szerint az EUB devizahiteles ítéletei már csak elenyésző számú adós életében hozhat változást.","shortLead":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma...","id":"20190314_a","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d215a2-f69f-4760-914a-fb80628a7a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_a","timestamp":"2019. március. 14. 11:20","title":"Halottnak a csók - véli a szakjogász a mai devizahiteles európai bírósági ítéletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha néhány napon belül nem egyeznek meg, a kerület elveszti a rendelkezést a saját forrásai felett.","shortLead":"Ha néhány napon belül nem egyeznek meg, a kerület elveszti a rendelkezést a saját forrásai felett.","id":"20190313_Osszeomolhat_a_15_kerulet_megint_leszavaztak_a_koltsegvetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061538cc-3f9d-44a2-acfa-d8c1a7346f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Osszeomolhat_a_15_kerulet_megint_leszavaztak_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. március. 13. 15:15","title":"Összeomolhat a XV. kerület, megint leszavazták a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak egy kis találékonyságon múlik a móka. ","shortLead":"Csak egy kis találékonyságon múlik a móka. ","id":"20190312_fiat_500_drift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda9f0ac-2d7f-43b9-8423-3e69ff51ba8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_fiat_500_drift","timestamp":"2019. március. 13. 17:48","title":"Ki mondta, hogy a kis Fiat 500-assal nem megy a drift? – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1848-ban Bécs, ma Brüsszel akarja elvonni szuverenitásunk összetevőit, nyilatkozza Kásler Miklós Emmi-miniszter, aki szerint a magyarok a történelem során mindig csak békésen, törvényesen akartak változásokat.","shortLead":"1848-ban Bécs, ma Brüsszel akarja elvonni szuverenitásunk összetevőit, nyilatkozza Kásler Miklós Emmi-miniszter, aki...","id":"20190314_Kasler_szerint_ami_48ban_Becs_volt_az_ma_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f25aab-bc39-4d20-afee-dececf1aba48","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kasler_szerint_ami_48ban_Becs_volt_az_ma_Brusszel","timestamp":"2019. március. 14. 07:35","title":"Kásler szerint ami '48-ban Bécs volt, az ma Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még a tájékoztatókat. ","shortLead":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még...","id":"20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc47423-f11b-4d87-afa7-35f47cd31773","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","timestamp":"2019. március. 13. 10:59","title":"Hiába szedik le a junckeres plakátokat, levélben és hirdetésben folytatják a propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e0d6db-259e-4758-9666-a9cfb85526c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerettek volna autót vezetni és engedély nélkül utazni. A diktatúra zárt ajtók mögött rendezi a tárgyalást.","shortLead":"Szerettek volna autót vezetni és engedély nélkül utazni. A diktatúra zárt ajtók mögött rendezi a tárgyalást.","id":"20190313_Elkezdodott_a_szaudi_aktivistanok_pere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e0d6db-259e-4758-9666-a9cfb85526c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f028283-0b77-4d88-8e5b-c17b982cff25","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Elkezdodott_a_szaudi_aktivistanok_pere","timestamp":"2019. március. 13. 10:41","title":"Elkezdődött a szaúdi aktivistanők pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerre vezetett az összefogás.","shortLead":"Sikerre vezetett az összefogás.","id":"20190313_Hazatert_az_elkoszalt_emugyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e441ce-5420-44e9-9c6e-04757758c8da","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Hazatert_az_elkoszalt_emugyerek","timestamp":"2019. március. 13. 13:12","title":"Hazatért az elkószált emugyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz kizárását követelik. Most ismertté vált a pontos szöveg. Az egyik megszólított belga flamand politikusnak ez nem elég.","shortLead":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz...","id":"20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5642a-6427-4138-9501-9b2cb1e99fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","timestamp":"2019. március. 14. 12:19","title":"Ezt írta Orbán Viktor a megsértett néppárti tagpártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]