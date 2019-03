Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","shortLead":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","id":"20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b2a7f-3dee-4278-a4ab-b4652cafb854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","timestamp":"2019. március. 19. 14:25","title":"Kérni fogják a britek a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5a5afc-8f07-4261-b344-ab3768896297","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kenneth To 26 éves volt. ","shortLead":"Kenneth To 26 éves volt. ","id":"20190319_edzes_utan_meghalt_a_legjobb_hongkongi_uszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5a5afc-8f07-4261-b344-ab3768896297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852f52ff-ca34-4129-9a8d-4f174c4233cf","keywords":null,"link":"/sport/20190319_edzes_utan_meghalt_a_legjobb_hongkongi_uszo","timestamp":"2019. március. 19. 12:29","title":"Edzése után meghalt a legjobb hongkongi úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nevetséges indokkal magyarázzák a szülőknek a Debreceni Gyermekklinikán, hogy miért nem használhatják a beteg gyerekeiket kísérő szülők az intézménynek átadott adományágyakat. A helyette kínált alternatíva egy vicc: egy 45 cm széles kozmetikai szék, vagy a föld.","shortLead":"Nevetséges indokkal magyarázzák a szülőknek a Debreceni Gyermekklinikán, hogy miért nem használhatják a beteg...","id":"20190318_Nincs_vege_az_agymizerianak_Debreceni_Gyerekklinikan_ezen_aludjon_az_anyuka_ha_tud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96273793-e81e-4fe2-8506-90a3d0271791","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Nincs_vege_az_agymizerianak_Debreceni_Gyerekklinikan_ezen_aludjon_az_anyuka_ha_tud","timestamp":"2019. március. 18. 12:45","title":"Nincs vége az ágymizériának a Debreceni Gyerekklinikán: ezen aludjon az anyuka, ha tud!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"A brit gazdasági napilap világosan fogalmaz szerkesztőségi állásfoglalásában. Az Európai Néppártnak és annak csúcsjelöltjének, Manfred Webernek ki kell állnia a demokratikus értékek mellett.","shortLead":"A brit gazdasági napilap világosan fogalmaz szerkesztőségi állásfoglalásában. Az Európai Néppártnak és annak...","id":"20190319_Financial_Times_Orbannak_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e456bb4-f6d2-461c-8a8e-c901be614e15","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Financial_Times_Orbannak_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 19. 09:39","title":"Financial Times: Orbánnak nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia a cégnek.","shortLead":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia...","id":"20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59cba81-7806-432c-b239-b74d530b7165","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","timestamp":"2019. március. 18. 12:33","title":"Ha nem elég drága az iPhone: itt a 6,7 millió forintos változat, aranyórával a hátlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98224f6-c8ad-4514-82ac-0210da7153fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom szerint egyedi megoldással szabadulna meg az előlapot csúfító szelfikamerától a Huawei.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom szerint egyedi megoldással szabadulna meg az előlapot csúfító...","id":"20190319_huawei_szabadalom_ketkijelzos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98224f6-c8ad-4514-82ac-0210da7153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e15bbc9-c2f6-4994-80e2-1855da69719d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_huawei_szabadalom_ketkijelzos_telefon","timestamp":"2019. március. 19. 12:03","title":"Ezt nézze: jön a telefon, amelyiknek a hátlapján is van képernyő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 37 éves férfit keresnek. ","shortLead":"Egy 37 éves férfit keresnek. ","id":"20190318_Utrechti_lovoldozes_torok_szuletesu_ferfit_keres_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b595db14-b5c2-4a71-8c8f-1dbc70dd791c","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Utrechti_lovoldozes_torok_szuletesu_ferfit_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 18. 14:25","title":"Utrechti lövöldözés: török születésű férfit keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok hasonló eszköze. Legalábbis a hírek szerint.","shortLead":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok...","id":"20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24842d-377a-42f6-9506-ab9357018706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 18. 09:03","title":"Reszkethet a Huawei és a Samsung? A Xiaomi összehajtható telefonja feleannyiba kerül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]