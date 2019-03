Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f057e54-f482-4024-b06f-3abdb4e1fd17","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs alapján a délkelet-ausztráliai Victoria államban.","shortLead":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs...","id":"20190312_uj_dinoszauruszfaj_galleonosaurus_dorisae_ausztralia","timestamp":"2019. március. 12. 15:03","title":"Találtak egy eddig teljesen ismeretlen dinoszauruszfajt"},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk megszólalt.","shortLead":"Donald Tusk megszólalt.","id":"20190314_Az_EU_elnoke_hosszu_idore_elhalasztana_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 14. 11:15","title":"Az EU elnöke hosszú időre elhalasztaná a Brexitet"},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","shortLead":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","id":"20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","timestamp":"2019. március. 12. 19:47","title":"\"Lex Huawei\"? - az EU is megkongatta a vészharangot"},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció a Nyugdíjfolyósítónál, a szimpatizálók kék szalagot tűznek magukra.","shortLead":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció...","id":"20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","timestamp":"2019. március. 14. 11:18","title":"Akciók országszerte – folytatódik a köztisztviselői sztrájk"},{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatnák ki, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot ajánlott, ha visszalép.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatnák ki, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot...","id":"20190313_Az_ugyeszseg_inditvanyozta_a_jobbikos_Farkas_Gergely_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","timestamp":"2019. március. 13. 08:29","title":"Felfüggesztenék a jobbikos Farkas Gergely mentelmi jogát"},{"available":true,"c_guid":"d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamikor az év második felében.","shortLead":"Valamikor az év második felében.","id":"20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","timestamp":"2019. március. 14. 08:52","title":"Putyin idén is Magyarországra látogat"},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja"},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 8-12 fok várható.","shortLead":"Délután 8-12 fok várható.","id":"20190313_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. március. 13. 05:15","title":"Borús, esős napunk lesz"}] Volt akció a Nyugdíjfolyósítónál, a szimpatizálók kék szalagot tűznek magukra. ","shortLead":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. ","shortLead":"Délután 8-12 fok várható. ","id":"20190313_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e50ee2c-8101-48ce-8b33-2d1dab9f3054","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. március. 13. 05:15","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]