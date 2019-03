Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul, de az emberiség egészen korán elkezdte tisztítani a fogait, mert kellettek a túléléshez. A receptek és praktikák túlnyomó része már inkább múzeumba való, egyes elképzeléseket viszont igazolt a modern tudomány. Hogyan jutottunk el a fadarabok rágcsálásától az okostelefonos applikációkkal összekötött fogkefékig?","shortLead":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul...","id":"20190318_A_fogmosas_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c0b424-9457-4636-83ea-bac998d776e6","keywords":null,"link":"/elet/20190318_A_fogmosas_tortenete","timestamp":"2019. március. 18. 11:30","title":"A túlélésért kezdtünk el fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte a feljelentést, és nem volt hajlandó nyomozni a környékbelieket zavaró probléma miatt. Az óbudai önkormányzat állítja, hogy a kerület mindent megtett, de szerintük fel sem merül állatkínzás gyanúja, \"csak\" \"illegálisan ledepózott maradványokról van szó. Különben is, találtak már a budai részen nyúzott szarvast és esküvőn felszolgált, sült ökör darabjait is. Az állatvédők szerint viszont komolyan kellene végre venni a problémát, mert az évek óta fennálló helyzet még közegészségügyi szempontból is elfogadhatatlan.","shortLead":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte...","id":"20190318_obuda_aquincum_tetemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b30cd7-1416-4f85-a2aa-637f61e90d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_obuda_aquincum_tetemek","timestamp":"2019. március. 18. 10:50","title":"Hiába kértek rendőri segítséget a nyúzott állattetemekbe botló óbudaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a139fcce-edee-4124-97ca-76ab4d68d6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","timestamp":"2019. március. 17. 14:24","title":"Megjelentek az első családvédelmi videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a517b22-6e5a-4ab3-bb9f-39185419eccb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy egy munkáltató legfeljebb 5 millió forint adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást adjon munkavállalóinak. Bár ez a juttatási forma idén már nem adható, az adómentessége még most is elveszhet.","shortLead":"Az szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy egy munkáltató legfeljebb 5 millió forint adómentes lakáscélú munkáltatói...","id":"20190318_Megszunt_a_cafeterias_lakashiteltamogatas_adozni_viszont_akar_iden_is_kell_utana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a517b22-6e5a-4ab3-bb9f-39185419eccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d12ccc-f9d9-431d-99fe-ee4388a335d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Megszunt_a_cafeterias_lakashiteltamogatas_adozni_viszont_akar_iden_is_kell_utana","timestamp":"2019. március. 18. 11:15","title":"Megszűnt a cafeteriás lakáshitel-támogatás, adózni viszont akár idén is kell utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","shortLead":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","id":"20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b429b97-0426-4f37-9dcb-7aff10e7a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","timestamp":"2019. március. 18. 15:11","title":"Kártérítési perre készülhetnek a bulinegyedben menedzsert verő biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","shortLead":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","id":"20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e04af6-558f-45e3-983a-46a614ed97b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","timestamp":"2019. március. 17. 08:37","title":"Szlovák elnökválasztás: Caputová kapta a legtöbb szavazatot, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családhoz közel álló források szerint a Leaving Neverland című film után fellángoló botrány, és az apját ért támadások miatt omlott össze.","shortLead":"A családhoz közel álló források szerint a Leaving Neverland című film után fellángoló botrány, és az apját ért...","id":"20190316_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_Michael_Jackson_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23faeffd-d60c-4093-bbf3-ce5d5e6d0484","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_Michael_Jackson_lanya","timestamp":"2019. március. 16. 21:41","title":"TMZ: Öngyilkosságot kísérelt meg Michael Jackson lánya, de már elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kínálat egyre szűkösebb és drágább, a kereslet viszont évek óta nem látott szintre esett vissza.","shortLead":"A kínálat egyre szűkösebb és drágább, a kereslet viszont évek óta nem látott szintre esett vissza.","id":"20190318_Drasztikus_dragulas_az_ujlakasok_tobb_mint_felet_araztak_at_telen_es_vastagon_fogott_a_ceruzajuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cb4e19-f754-4276-a465-e411e98b4dbe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Drasztikus_dragulas_az_ujlakasok_tobb_mint_felet_araztak_at_telen_es_vastagon_fogott_a_ceruzajuk","timestamp":"2019. március. 18. 14:01","title":"Drasztikus drágulás: az új lakások több mint felét árazták át télen, és vastagon fogott a ceruzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]