[{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap információira hivatkozva.","shortLead":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap...","id":"20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757a4992-9399-4410-bdb2-0927e62ff6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","timestamp":"2019. március. 21. 06:53","title":"3D-nyomtatott fegyverei lehettek a szerbiai magyar bérgyilkosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd282fee-8920-4504-9880-5cb4b86b4dc0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Önjáró, akár egyesével suhanó tehervagonok, vezető nélküli teherexpresszek – formálódnak a következő évtizedek vasúti fuvarozásának tervei. ","shortLead":"Önjáró, akár egyesével suhanó tehervagonok, vezető nélküli teherexpresszek – formálódnak a következő évtizedek vasúti...","id":"20190321_tehervonat_ngt_cargo_onvezeto_villamos_potsdam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd282fee-8920-4504-9880-5cb4b86b4dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92e6556-9b81-4c23-8b84-10e90d99d1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_tehervonat_ngt_cargo_onvezeto_villamos_potsdam","timestamp":"2019. március. 21. 16:03","title":"Németországban készül a jövő tehervonata, 400 km/órával suhanhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18271e7c-d678-47f4-bb3c-f7cd30190afd","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A 2016-os előd által hagyott űrt igyekszik betölteni a Ubisoft új akciójátéka, a The Division 2, melyben újra alvó ügynökként küzdünk az Amerika utcáit elfoglaló fegyveresek ellen. Bár kihívásból és újdonságokból sincs hiány, mégis felemás érzések vannak bennünk. A vírus miatt kiürült Washington viszont nagyon szép.","shortLead":"A 2016-os előd által hagyott űrt igyekszik betölteni a Ubisoft új akciójátéka, a The Division 2, melyben újra alvó...","id":"20190320_tom_clancys_the_division_2_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18271e7c-d678-47f4-bb3c-f7cd30190afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a11fc03-6757-443a-afd9-c32c5885e76a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_tom_clancys_the_division_2_teszt","timestamp":"2019. március. 20. 20:03","title":"Kipróbáltuk a játékot, ami Trump rémálma is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e35079b-0221-412a-832b-a86eb4b85a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először loptak tőle.","shortLead":"Nem először loptak tőle.","id":"20190321_Gyumolcsfakkal_segitette_a_falut_fat_loptak_tole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e35079b-0221-412a-832b-a86eb4b85a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e792022-f297-41b7-94b2-e3f91a1f19f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Gyumolcsfakkal_segitette_a_falut_fat_loptak_tole","timestamp":"2019. március. 21. 21:06","title":"Gyümölcsfákkal segítette a falut, fát loptak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c0c015-fca7-499a-ac73-7d1af3fba225","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos, terepre fejlesztett járművekkel komoly kirándulásokat lehet tenni.","shortLead":"Az elektromos, terepre fejlesztett járművekkel komoly kirándulásokat lehet tenni.","id":"20190321_kerekesszek_kirandulas_terrainhopper_elektromos_mozgaskorlatozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c0c015-fca7-499a-ac73-7d1af3fba225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f12161-24ac-4a54-9011-0b1d84838190","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_kerekesszek_kirandulas_terrainhopper_elektromos_mozgaskorlatozott","timestamp":"2019. március. 21. 13:47","title":"Ez a terepezős kerekesszék felmegy szinte mindenhol – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz hozzányúlni az önkéntes pénztárak rendszeréhez. De hogyan? Erre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz...","id":"20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5084a9e9-553f-48f3-ad34-129b27c64d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","timestamp":"2019. március. 21. 14:02","title":"Jó ötlet, ha az MNB ötletel a nyugdíjrendszer átalakításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be csütörtökön Jacinda Ardern miniszterelnök, válaszul arra, hogy a múlt pénteki christchurchi terrortámadás elkövetője ilyen fegyverekkel gyilkolt meg ötven muszlim imádkozót két helyi mecsetben.","shortLead":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be...","id":"20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137d5a88-bf72-4641-ab03-170d7ce19f47","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","timestamp":"2019. március. 21. 05:57","title":"Betiltják a katonai jellegű fegyvereket Új-Zélandon a terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik, hogy segít csökkenteni a rendőrkutyák kiképzési idejét és annak költségeit – jelentette szerdán a kínai állami média.","shortLead":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik...","id":"20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998602e-4dc6-42ac-9eac-e4129c6532a1","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","timestamp":"2019. március. 20. 18:51","title":"Rendőrkutyát klónoztak Kínában a kiképzési idő csökkentése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]