[{"available":true,"c_guid":"fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","shortLead":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","id":"20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c4e540-8131-4f08-a8bf-7813dc9913c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 17. 14:10","title":"Holnaptól megint visszaesik a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","shortLead":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","id":"20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf1321-8274-47d9-b354-100fecda61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","timestamp":"2019. március. 16. 18:03","title":"Végre megvan az orvosok válasza a hallásvesztés egyes típusaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hétre jegelhetjük a Windowshoz érkező szoftverfrissítéseket, így elejét véve a kellemetlen helyzeteknek.","shortLead":"Több hétre jegelhetjük a Windowshoz érkező szoftverfrissítéseket, így elejét véve a kellemetlen helyzeteknek.","id":"20190318_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853181f3-2210-46cf-a2a8-0284bca50af4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2019. március. 18. 08:03","title":"Végre bekerült a Windowsba a funkció, ami leszámol az idegőrlő frissítésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","shortLead":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","id":"20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fe232-e38a-4ab9-8708-ef4832197727","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","timestamp":"2019. március. 17. 11:31","title":"Videó: Rohamrendőrök vittek el tüntetőket a szerb köztévé épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuruc fricska a labancoknak.","shortLead":"Kuruc fricska a labancoknak.","id":"20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40620409-ac16-41e8-8f56-17a0159a34f8","keywords":null,"link":"/sport/20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","timestamp":"2019. március. 18. 08:55","title":"Kokárdás ’48-as cipőben lőtte első gólját az osztrák ligában Szoboszlai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec0ba9-db84-4049-9dc1-f07d0edf6688","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Emlékszik, mit evett utoljára? Gundel-somlóit? Sajtos stanglit? Szalámis pizzát? Emlékszik, hogy milyen volt az íze? Mennyire volt kellemes, kellemetlen, unalmas? Ha nehezen tudja felidézni, ne ijedjen meg: gyakran megtörténik, hogy tudatosság nélkül, robotpilóta üzemmódban étkezünk. ","shortLead":"Emlékszik, mit evett utoljára? Gundel-somlóit? Sajtos stanglit? Szalámis pizzát? Emlékszik, hogy milyen volt az íze...","id":"20190317_Az_vagy_ahogy_eszel__ez_a_mindful_eating","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ec0ba9-db84-4049-9dc1-f07d0edf6688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268584fa-9371-4d6d-bf60-51e5c1a31650","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190317_Az_vagy_ahogy_eszel__ez_a_mindful_eating","timestamp":"2019. március. 17. 20:15","title":"Az vagy, ahogy eszel – ez a mindful eating","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190317_37et_dekazott_Szijjarto_EUugyi_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f6d91-b29a-4a33-bcf8-391a1538eabd","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_37et_dekazott_Szijjarto_EUugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. március. 17. 19:07","title":"37-et dekázott a Miniszterelnökség EU-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","shortLead":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","id":"20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeda7bc-8af7-4a09-aa66-a136c13c8561","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","timestamp":"2019. március. 17. 21:38","title":"Tűz Mezőfalván: ég a dobozgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]