[{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","shortLead":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","id":"20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce83685b-3ac6-4a6f-8883-d337d99364cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","timestamp":"2019. március. 22. 10:25","title":"Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae0e704-3999-4202-9880-e17c2ef67087","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós és Palkovics megállapodása alapján szigoríthatják a zajszennyezésre vonatkozó szabályokat.","shortLead":"Tarlós és Palkovics megállapodása alapján szigoríthatják a zajszennyezésre vonatkozó szabályokat.","id":"20190322_Tarlos_lepacsizott_a_kormannyal_a_ferihegyi_repulesi_tilalomrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae0e704-3999-4202-9880-e17c2ef67087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07a146b-0422-44ba-9ca6-89e3ef5865c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Tarlos_lepacsizott_a_kormannyal_a_ferihegyi_repulesi_tilalomrol","timestamp":"2019. március. 22. 14:25","title":"A kormány is rábólintott az éjjeli repülési tilalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Te vagy a következő – írták neki.","shortLead":"Te vagy a következő – írták neki.","id":"20190322_Halalos_fenygeetest_kapott_az_ujzelandi_miniszterelnok_a_christchurchi_meszarlas_nyoman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac537e5a-19a5-4680-8efc-e6dfda000eca","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Halalos_fenygeetest_kapott_az_ujzelandi_miniszterelnok_a_christchurchi_meszarlas_nyoman","timestamp":"2019. március. 22. 10:53","title":"Halálos fenyegetést kapott az új-zélandi miniszterelnök a christchurchi mészárlás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki EU-csúcson, mintha mi sem történt volna. Igaz, az utolsó pillanatban eset be, és újságírókkal sem állt szóba.","shortLead":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki...","id":"20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07ce6b-b8da-4c97-acaa-18fa2ba6467a","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","timestamp":"2019. március. 21. 16:58","title":"Videó: végül Orbán Viktor is befutott az EU-csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütés várható több-kevesebb fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. ","shortLead":"Napsütés várható több-kevesebb fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. ","id":"20190321_idojaras_meteorologia_tavasz_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2ee3d0-38c3-412d-9c05-daf2282bca92","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_idojaras_meteorologia_tavasz_napsutes","timestamp":"2019. március. 21. 05:08","title":"Csendes kora tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő kockázata miatt - áll a Brit Iparszövetség (CBI) és az országos szakszervezeti szövetség (TUC) Theresa Maynek címzett közös felhívásában.","shortLead":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő...","id":"20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2aac80-612d-49f9-ab29-08f0a3d7b9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","timestamp":"2019. március. 21. 21:23","title":"\"Országos vészhelyzet fenyeget a no-deal Brexit miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Yale Egyetem kutatói speciálisan alakították át a kibocsátott lézerfényt, így az képes koncentráltan áthatolni a kevésbé átlátható dolgokon is, mint például a köd.","shortLead":"Az amerikai Yale Egyetem kutatói speciálisan alakították át a kibocsátott lézerfényt, így az képes koncentráltan...","id":"20190321_lezer_yale_egyetem_atlatni_a_falakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ec1656-75fd-4e57-92cb-ce9227998c08","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_lezer_yale_egyetem_atlatni_a_falakon","timestamp":"2019. március. 21. 15:03","title":"Olyan fényt állítottak elő a tudósok, ami képes áthatolni a falfestéken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07878695-a39c-4f96-8cda-24f595b78417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta írta erről a Facebookon, azt egyelőre nem sikerült kiderítenie, hogy miért vágták ki a fákat. ","shortLead":"V. Naszályi Márta írta erről a Facebookon, azt egyelőre nem sikerült kiderítenie, hogy miért vágták ki a fákat. ","id":"20190322_Kivagtak_tobb_fat_a_Tabanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07878695-a39c-4f96-8cda-24f595b78417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe95f9f-dee1-42b0-b1bf-0f47d531d994","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Kivagtak_tobb_fat_a_Tabanban","timestamp":"2019. március. 22. 09:55","title":"Kivágtak több fát a Tabánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]