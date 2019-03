Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","shortLead":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","id":"20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c1113-5326-40ec-b61d-b50dae0f525a","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 11:00","title":"A Momentum szerint több cég berezelt az Orbán-ellenes plakátkampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e a világ széle.","shortLead":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e...","id":"20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4b0e7f-8486-4a44-8322-d2f53f3d4da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","timestamp":"2019. március. 23. 16:03","title":"Már megint kitaláltak valamit a laposföld-hívők, és borítékolható, hogy kínosan végződik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4368a913-5f08-4087-96bd-6044f5d6916e","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Pakisztán egészségügyi miniszterének ajánlotta fel az magyar nagykövet, hogy ötszáz diáknak ösztöndíjat biztosítanak, főként, ha orvosnak, ápolónak tanulnak Magyarországon.","shortLead":"Pakisztán egészségügyi miniszterének ajánlotta fel az magyar nagykövet, hogy ötszáz diáknak ösztöndíjat biztosítanak...","id":"20190323_Pakisztani_diakok_kaphatnak_osztondijat_ha_orvosnak_tanulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4368a913-5f08-4087-96bd-6044f5d6916e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950c64f-0c9d-41a3-87a4-841b8b39e8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Pakisztani_diakok_kaphatnak_osztondijat_ha_orvosnak_tanulnak","timestamp":"2019. március. 23. 20:11","title":"Pakisztáni diákok kaphatnak ösztöndíjat, ha orvosnak tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan a gráfos egyenleteket is képes lesz megoldani a Windows 10-be épített számológép, ami a fejlesztők szerint nagy segítséget jelent majd a matematikai egyenletek tanulásánál. ","shortLead":"Hamarosan a gráfos egyenleteket is képes lesz megoldani a Windows 10-be épített számológép, ami a fejlesztők szerint...","id":"20190325_windows_10_szamologep_grafok_grafos_egyenletek_matematika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35116114-dc9c-45b1-b247-12d796470e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_windows_10_szamologep_grafok_grafos_egyenletek_matematika","timestamp":"2019. március. 25. 14:33","title":"Imádni fogják a diákok a Windows 10 újítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa945491-0d3c-4129-9f87-bbfd78eea0f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt kisgazda pártelnök özvegye rögtön rábólintott orvosa ötletére.\r

\r

","shortLead":"A volt kisgazda pártelnök özvegye rögtön rábólintott orvosa ötletére.\r

\r

","id":"20190325_Kiserleti_gyogyszert_szed_Torgyan_Jozsef_ozvegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa945491-0d3c-4129-9f87-bbfd78eea0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5588d665-2445-4d49-a506-747663074d68","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Kiserleti_gyogyszert_szed_Torgyan_Jozsef_ozvegye","timestamp":"2019. március. 25. 05:55","title":"Kísérleti gyógyszert szed Torgyán József özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","shortLead":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","id":"20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dce912-829c-4e31-929d-e6cfca7c38c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","timestamp":"2019. március. 25. 14:04","title":"Ön is szavazhat arról, hogy melyik volt 2018 legjobb magyar könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából, mielőtt lelépett az úttestre.","shortLead":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából...","id":"20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7590c36d-bec2-4f41-a45e-4d63d91088fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","timestamp":"2019. március. 25. 12:22","title":"Tudja, kik azok a smombie-k? Őket kéne valahogy megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]