[{"available":true,"c_guid":"8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","shortLead":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","id":"20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec37bbf3-c1c3-4466-8c7c-107411930676","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","timestamp":"2019. március. 23. 21:10","title":"Elloptak egy bombát Vértesszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716af2f2-5773-40cc-82b6-d7a3ca34c014","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Ukrajnához tartozó Krím orosz annektálása volt az az esemény, amely máig hatóan megrontotta Oroszország és a Nyugat viszonyát. A félsziget lakóinak többsége Moszkva-párti ugyan, ám Oroszország-szerte egyre többen akadnak, akik túl magasnak tartják a félszigetért fizetett árat: a nyugati szankciókat, a nemzetközi elszigeteltséget.","shortLead":"Az Ukrajnához tartozó Krím orosz annektálása volt az az esemény, amely máig hatóan megrontotta Oroszország és a Nyugat...","id":"201912__oroszukran_valsag__a_krim_utolso_ot_eve__valtozo_kozvelemeny__foldet_vissza_nemadnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716af2f2-5773-40cc-82b6-d7a3ca34c014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04739f5b-0a6e-4835-adeb-e42bd047abf4","keywords":null,"link":"/vilag/201912__oroszukran_valsag__a_krim_utolso_ot_eve__valtozo_kozvelemeny__foldet_vissza_nemadnak","timestamp":"2019. március. 23. 18:00","title":"Tiszta ráfizetés Putyinnak az öt éve elfoglalt Krím, de semmiért sem adná vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos megalapozást a máig aktuális dilemmához Max Weber, a sokat idézett német szociológus.","shortLead":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos...","id":"201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f45940-c79f-411b-b0cf-3af9498bdb8b","keywords":null,"link":"/kultura/201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","timestamp":"2019. március. 24. 10:00","title":"Száz éve írta le Max Weber, milyen az ideális erős vezető, de Orbán nem olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük kellene magukat, amiért egy halott ember emlékét gyalázzák. ","shortLead":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük...","id":"20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1f8c8-25f9-4274-ade9-8015a96d3871","keywords":null,"link":"/itthon/20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","timestamp":"2019. március. 24. 11:15","title":"\"Van itt vagy négy cigány, azt mondtad, a héten elégeted\" - a fideszes Pócs János egy kazánba zárta alkalmazottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a gyerekközönség a hiedelemmel szemben nem a leghálásabb, inkább hálátlan, de tőlük tanulta meg, mit kell tenni ahhoz, hogy jól érezzék magukat vele.","shortLead":"A színésznő szerint a gyerekközönség a hiedelemmel szemben nem a leghálásabb, inkább hálátlan, de tőlük tanulta meg...","id":"20190324_Halasz_Judit_A_gyerekekre_figyelni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5544e2d6-d90a-48cf-89ed-cca957d6c6a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Halasz_Judit_A_gyerekekre_figyelni_kell","timestamp":"2019. március. 24. 07:35","title":"Halász Judit: A gyerekekre figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","shortLead":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","id":"20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523201a8-4fcc-4ff4-aa7c-9fca20a65d42","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","timestamp":"2019. március. 25. 08:12","title":"Megtarthatja az ötmilliót a Szögi Lajost meglincselő férfi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14798e55-43ec-4199-88e7-9560f93a48b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapestre látogatott a horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic Orbán Viktor után a Gozsdu udvart is meglátogatta, ahol a budapesti Eb-selejtezőre hangoló horvát fociszurkolókkal fotózkodott. ","shortLead":"Budapestre látogatott a horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic Orbán Viktor után a Gozsdu udvart is meglátogatta...","id":"20190324_Budapesten_is_magat_adta_a_horvat_elnok__szurkolokkal_szelfizett_a_Gozsduban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14798e55-43ec-4199-88e7-9560f93a48b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309216b1-f2b0-4f21-97aa-fb67c3df228d","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Budapesten_is_magat_adta_a_horvat_elnok__szurkolokkal_szelfizett_a_Gozsduban","timestamp":"2019. március. 24. 14:42","title":"Budapesten is magát adta a horvát elnök - szurkolókkal szelfizett a Gozsduban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbfad11-8713-4397-8d0e-dd67694722ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbfad11-8713-4397-8d0e-dd67694722ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]