[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","shortLead":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","id":"20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ebb73-ee4e-47ee-8713-ebc8a02da141","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","timestamp":"2019. április. 19. 22:21","title":"Felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b6fbd6-0c60-478f-ba30-f342a56ebd2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összegyűltek az ajánlások, így a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette az MSZP-Párbeszéd Magyarországért, a Lehet Más a Politika (LMP) és a Demokratikus Koalíció (DK) listáját a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választásra.","shortLead":"Összegyűltek az ajánlások, így a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette az MSZP-Párbeszéd Magyarországért...","id":"20190419_Nyilvantartasba_vettek_az_MSZPParbeszed_a_DK_es_az_LMP_listajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b6fbd6-0c60-478f-ba30-f342a56ebd2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b5c37-2811-4554-97c4-9cee838d38a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Nyilvantartasba_vettek_az_MSZPParbeszed_a_DK_es_az_LMP_listajat","timestamp":"2019. április. 19. 16:59","title":"Nyilvántartásba vették az MSZP-Párbeszéd, a DK és az LMP listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e4022c-d45f-4faf-8c6c-e1cab01c4937","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vihar az ország déli részén pusztít.","shortLead":"A vihar az ország déli részén pusztít.","id":"20190420_Emberek_haltak_meg_a_szelviharban_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e4022c-d45f-4faf-8c6c-e1cab01c4937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630e73ec-569d-4d14-8985-864da929ad33","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Emberek_haltak_meg_a_szelviharban_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. április. 20. 08:01","title":"Emberek haltak meg a szélviharban az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zárkájában lett rosszul. A rendőrség az idegenkezűséget is kizárta. ","shortLead":"A zárkájában lett rosszul. A rendőrség az idegenkezűséget is kizárta. ","id":"20190418_Meghalt_egy_rab_a_szegedi_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c6dbdb-9b2b-489f-ab68-e5a55341d511","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Meghalt_egy_rab_a_szegedi_bortonben","timestamp":"2019. április. 18. 17:41","title":"Meghalt egy rab a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","shortLead":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","id":"20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887dc4ce-e72b-45cf-a778-646107a696af","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","timestamp":"2019. április. 18. 18:26","title":"Kovács Béla apja szerint a felesége Putyinnal is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"kultura","description":"Botránykeltő, bulvárceleb és az irodalmi szcéna elismert alakja. Az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, Karl Ove Knausgard úgy gondolja, minden írónak meg kell házasodnia, de senkinek sem kell hozzámennie egy íróhoz. Közelebbről megnéztük a nagyregényciklusát, amelyet a saját életközepi válsága inspirált.","shortLead":"Botránykeltő, bulvárceleb és az irodalmi szcéna elismert alakja. Az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál...","id":"20190418_Karl_Ove_Knausgard_Az_iro_aki_a_sajat_dijan_elnevette_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7acdc2-5b7b-4a25-9d4e-43e3951784c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Karl_Ove_Knausgard_Az_iro_aki_a_sajat_dijan_elnevette_magat","timestamp":"2019. április. 18. 14:20","title":"Az író, aki a saját díján elnevette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","shortLead":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","id":"20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60a93be-b0c4-42e9-9326-174c229f5508","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","timestamp":"2019. április. 19. 09:35","title":"Nemcsak bátor, vakmerő volt egy sofőr Kabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk, hogyan és miért lépjen azonnal a tettek mezejére pánikolás helyett, ha vészhelyzet van, és miért nem szabad leállni, még akkor sem, ha integetnénk az érkező mentőknek.","shortLead":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk...","id":"20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcdf329-f221-452c-9ae6-70a89fc2b545","keywords":null,"link":"/elet/20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","timestamp":"2019. április. 18. 20:00","title":"Az sem gond, ha eltörjük a bordáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]