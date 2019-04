Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510","c_author":"Egry Gábor","category":"kultura","description":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű a területi alapú irredentizmust készül hirdetni. Vélemény.","shortLead":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű...","id":"201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa805cb-1667-431f-9514-878ec86bff34","keywords":null,"link":"/kultura/201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","timestamp":"2019. április. 20. 09:00","title":"Egry Gábor: Végre egy irredenta emlékmű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi gyilkossági ügy miatt már ült börtönben. ","shortLead":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi...","id":"20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77076dbd-a8ad-4aef-abd9-06fe5343f54c","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","timestamp":"2019. április. 19. 19:39","title":"Egy maffiaügy miatt korábban már ült börtönben az érsekújvári savas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses volt, kap-e ehhez képeket Olaszországból.","shortLead":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses...","id":"201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d4c4d-96a6-41ea-aba8-f2a9c99b6c11","keywords":null,"link":"/kultura/201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","timestamp":"2019. április. 19. 17:30","title":"Visszakövetelik a Mona Lisát? Francia-olasz minikrízist okozott a Leonardo-évforduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában.","shortLead":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két...","id":"20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8f6dc-254c-4760-902c-1615a537639b","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","timestamp":"2019. április. 21. 12:52","title":"Sri Lanka – két nap kényszerszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezeket a számokat kellett (volna) eltalálni:\r

