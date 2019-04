Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már valamennyi eurózóna-állam így döntött, fokozatosan eltűnnek a több mint 150 ezer forintot érő bankók. Az ok: az ötszázasokat előszeretettel használták a bűnözők.","shortLead":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már...","id":"20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107522cc-add7-4585-9e9d-69cef15d535e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:28","title":"Eltűnnek az 500 eurósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","shortLead":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","id":"20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a1591-8568-4594-8965-924fb7fac095","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","timestamp":"2019. április. 28. 20:47","title":"Megölték a Srí Lanka-i robbantások kitervelőjének hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt. Az érintett múzeum most azt követeli, hogy az AfD azonnal szedje le az utcákról az engedély nélkül felhasznált festménnyel illusztrált óriásplakátokat.","shortLead":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért...","id":"20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93dba69-10d6-4559-9f69-0656b3811692","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","timestamp":"2019. április. 27. 09:48","title":"Botrányt okoztak az AfD berlini választási plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","id":"20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98ab210-03ca-4b3f-be00-8603f4b62a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","timestamp":"2019. április. 28. 18:04","title":"Nemzeti Konzultációt indítanak diákok a nyelvvizsga-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7fe40-a3ab-4266-a0ae-067d34207c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","timestamp":"2019. április. 27. 16:35","title":"Biztos, hogy olcsóbb a külföldről behozott használt autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején, a Bozsik Stadion átépítése közben került elő a földből.","shortLead":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején...","id":"20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16301c7a-0bf4-412a-b49c-20fa3b1e172f","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","timestamp":"2019. április. 28. 12:13","title":"Sikerült hatástalanítani a Bozsik Stadion melletti bombát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például Budapesten, akkor biológiai úton lehetne védekezni a poloskainvázió ellen – véli Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. Amerikai kutatók pedig nemrég egy másik, hasonlóan egyszerű védekezési felfedezést tettek.","shortLead":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például...","id":"20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce99543-805b-4a2c-9c38-c3c185322137","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","timestamp":"2019. április. 28. 20:03","title":"Tényleg ilyen pofonegyszerű lenne a megoldás a poloskák ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21237148-4a4e-422c-82df-d4e6c80a1d2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mága Zoltán „apaként, zenészként és Budapest díszpolgáraként” is nagyon büszke.



","shortLead":"Mága Zoltán „apaként, zenészként és Budapest díszpolgáraként” is nagyon büszke.



","id":"20190428_Maga_Jennifer_dala_lett_iden_Budapest_dala_mutatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21237148-4a4e-422c-82df-d4e6c80a1d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226f2b76-eabe-49d7-aaa8-3e8d9affe277","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Maga_Jennifer_dala_lett_iden_Budapest_dala_mutatjuk","timestamp":"2019. április. 28. 10:34","title":"Mága Jenniferé lett idén Budapest dala. Így reagált a büszke édesapa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]