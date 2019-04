Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az már kezdettől világos volt, hogy nem a Rogán Ceciliát ábrázoló címlap miatt tiltotta le a Mahir a HVG plakátjait – már azelőtt döntöttek, hogy ez megjelent volna. Valamin mégis kiakadtak a Fideszben. Mi összegyűjtöttük, hogy mi jöhet szóba, olvasóink pedig szavaztak, szerintük mitől borultak ki leginkább.","shortLead":"Az már kezdettől világos volt, hogy nem a Rogán Ceciliát ábrázoló címlap miatt tiltotta le a Mahir a HVG plakátjait –...","id":"20190429_Olvasoink_szavaztak_melyik_HVGcimlapon_raghatott_be_leginkabb_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709b19a7-cfb0-432a-8e23-4aaf8debfe78","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Olvasoink_szavaztak_melyik_HVGcimlapon_raghatott_be_leginkabb_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 29. 12:32","title":"Olvasóink szavaztak: melyik HVG-címlapon rághatott be leginkább a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke kezdeményezte az ellene folyó eljárás megszüntetését. ","shortLead":"A Momentum elnöke kezdeményezte az ellene folyó eljárás megszüntetését. ","id":"20190429_Vallomast_tett_FeketeGyor_az_ugyeszsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13bcebe-9b13-4d49-b57c-ed95e3967ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Vallomast_tett_FeketeGyor_az_ugyeszsegen","timestamp":"2019. április. 29. 12:28","title":"Vallomást tett Fekete-Győr az ügyészségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is vonatkozik. ","shortLead":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is...","id":"20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000db905-4d2e-41ee-a7e3-4ae793198a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 29. 07:21","title":"Mától tilos arcot eltakaró ruhát hordani Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","shortLead":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","id":"20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc827f0-5100-47c2-b755-cfaf88c4df4a","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","timestamp":"2019. április. 27. 21:00","title":"Díjnyertes az Aranyélet és a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","shortLead":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","id":"20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b5cd4c-1ff1-4bbf-ac36-81ce76e72e4e","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","timestamp":"2019. április. 29. 11:27","title":"Adósságcsapdától féltik az amerikaiak a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pilóták sztrájkja miatt a Scandinavian Airlines 170 ezer utasa nem tudott útra kelni a hét végén. ","shortLead":"A pilóták sztrájkja miatt a Scandinavian Airlines 170 ezer utasa nem tudott útra kelni a hét végén. ","id":"20190429_Kozel_600_jaratot_torolt_a_vezeto_skandinav_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8be38d-b5bd-45af-8579-370bed81e471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Kozel_600_jaratot_torolt_a_vezeto_skandinav_legitarsasag","timestamp":"2019. április. 29. 07:14","title":"Közel 600 járatot törölt a vezető skandináv légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","shortLead":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","id":"20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce4ba9-16f3-41f6-8daa-402d14d93748","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","timestamp":"2019. április. 29. 05:36","title":"Hangsebességgel értek utol a Gripenek egy nem reagáló kisrepülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21237148-4a4e-422c-82df-d4e6c80a1d2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mága Zoltán „apaként, zenészként és Budapest díszpolgáraként” is nagyon büszke.



","shortLead":"Mága Zoltán „apaként, zenészként és Budapest díszpolgáraként” is nagyon büszke.



","id":"20190428_Maga_Jennifer_dala_lett_iden_Budapest_dala_mutatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21237148-4a4e-422c-82df-d4e6c80a1d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226f2b76-eabe-49d7-aaa8-3e8d9affe277","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Maga_Jennifer_dala_lett_iden_Budapest_dala_mutatjuk","timestamp":"2019. április. 28. 10:34","title":"Mága Jenniferé lett idén Budapest dala. Így reagált a büszke édesapa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]