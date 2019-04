Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta, hogy többen is érdeklődtek.","shortLead":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta...","id":"20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c52cc3c-5ab3-460a-ac5e-6f252c730aba","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","timestamp":"2019. április. 26. 12:14","title":"Hárommillió forintnyi rubelért árulják Putyin régi névjegykártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","shortLead":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","id":"20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda8b38-3cde-499c-9326-580d13441056","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Huawei telefonja van? Ha rajta van ezen a 49-es listán, most jól jár vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2350ff-bd49-4947-9f2a-d2e90fd20904","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"\"Értékek alapján hozom a döntéseket, szerintem ez adja egy ember gerincét\" – véli a színész. Ilyen érték az is, hogy érzelmileg és szakmailag is kötődött Alföldi Róberthez, így nem tehette volna meg vele annak idején, hogy a Nemzetiben marad. ","shortLead":"\"Értékek alapján hozom a döntéseket, szerintem ez adja egy ember gerincét\" – véli a színész. Ilyen érték az is...","id":"20190425_Laszlo_Zsolt_szinesz_portre_Radnoti_Nemzeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2350ff-bd49-4947-9f2a-d2e90fd20904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b284f-5a1c-4784-a796-f414de9cc52b","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Laszlo_Zsolt_szinesz_portre_Radnoti_Nemzeti","timestamp":"2019. április. 25. 16:21","title":"László Zsolt: Minimum harminc évbe telik visszaállítani az utóbbi tíz év rombolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mészáros Lőrinc ennél jóval több beruházásban érdekelt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc ennél jóval több beruházásban érdekelt.","id":"20190426_Egyetlen_terkepen_a_Meszaros_es_Meszaros_osszes_megrendelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0604438-702e-40b9-b58a-ca6853bd6fbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Egyetlen_terkepen_a_Meszaros_es_Meszaros_osszes_megrendelese","timestamp":"2019. április. 26. 13:29","title":"Egyetlen térképen a Mészáros és Mészáros összes megrendelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Külön csapat dolgozik azon, hogy kiszámolják, mennyibe kerüljön az egyházi ingatlanok biztosítása.","shortLead":"Külön csapat dolgozik azon, hogy kiszámolják, mennyibe kerüljön az egyházi ingatlanok biztosítása.","id":"20190426_Ki_fizetne_ha_Magyarorszagon_egne_le_egy_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c58e250-8382-4c42-8f9a-ef66e6987076","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Ki_fizetne_ha_Magyarorszagon_egne_le_egy_templom","timestamp":"2019. április. 26. 13:57","title":"Ki fizetne, ha Magyarországon égne le egy templom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","shortLead":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","id":"20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91236183-4fd1-4226-aaa4-7fb8d712d5a5","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","timestamp":"2019. április. 26. 12:44","title":"Mészárosék újra örülhetnek, 25 milliárd forint nyereséget hozott az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis figyelmet az a cég, amelyik a napokban lépte át az egybillió dolláros értéket. S bár volt már ebben a helyzetben az Apple is, ezúttal nem róla van szó.","shortLead":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis...","id":"20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553da09-3817-4944-83f6-7a8f1ee861b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","timestamp":"2019. április. 27. 10:03","title":"Itt az egybillió dolláros kérdés: melyik most a világ legértékesebb cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan az egész világot beborítja az elhasznált műanyag, alternatívái azonban drágák, és legalább ugyanannyi kárt okoznak.","shortLead":"Lassan az egész világot beborítja az elhasznált műanyag, alternatívái azonban drágák, és legalább ugyanannyi kárt...","id":"20190425_Nem_csak_a_muanyag_szemet_okoz_kart_a_lecserelese_meg_nehezebb_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c58f11-e15c-46cb-a3f6-ed86b94c2a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Nem_csak_a_muanyag_szemet_okoz_kart_a_lecserelese_meg_nehezebb_lehet","timestamp":"2019. április. 25. 17:30","title":"Nem csak a műanyagszemét okoz kárt, a lecserélése még nehezebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]