[{"available":true,"c_guid":"e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","shortLead":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","id":"20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f62631-9e4f-4045-94cd-48d74a4d86cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 16:03","title":"Különleges kamerát kap a Huawei érkező új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket kampánycélokra. Felhívásukra, amelyet 18 párthoz juttattak el, egyetlen helyről érkezett visszajelzés.","shortLead":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket...","id":"20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55c8f48-12f8-459c-8d7b-1fad4a4128a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","timestamp":"2019. április. 29. 16:05","title":"Tizennyolcból egy: ennyire törődnek a pártok a gyerekjogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","shortLead":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","id":"20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79e0dc-7a79-4030-9ac2-0b467598cfe0","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","timestamp":"2019. április. 28. 18:23","title":"Nyolc métert zuhant egy fiatal lány a budai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","shortLead":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","id":"20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce4ba9-16f3-41f6-8daa-402d14d93748","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","timestamp":"2019. április. 29. 05:36","title":"Hangsebességgel értek utol a Gripenek egy nem reagáló kisrepülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a \"haszonhúzókhoz\" vándorolt. ","shortLead":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz...","id":"20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786b697c-253d-4eaa-ba31-eebdf8199fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Adócsaló őrző-védő céghálót fejtett fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","shortLead":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","id":"20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9223d80-0d2b-4f18-aa8f-55eeb05d2712","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 16:28","title":"Csavarhúzóval szúrtak szemen egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","shortLead":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","id":"20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab8f037-edf5-429d-bb36-77007619a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","timestamp":"2019. április. 29. 13:11","title":"Húsz hektáron lángolt a Százholdas pagony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","shortLead":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","id":"20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de113159-db94-411e-a98a-4ee67ef8a46e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. április. 29. 08:21","title":"Rekordnagy hatótávval támad a Tesla új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]