[{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","shortLead":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","id":"20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adb7df9-6e3f-4ac3-8310-96c02e70342a","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","timestamp":"2019. május. 03. 10:24","title":"Gyanúsan viselkedő férfit láttak a NAV-osok, 180 milliós fogás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autójában és a vérében is volt kábítószer. ","shortLead":"Az autójában és a vérében is volt kábítószer. ","id":"20190502_Megijedt_a_rendoroktol_egy_gyar_tetejen_probalt_elbujni_egy_ferfi_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f0bc06-b8f6-48fc-b9b8-0ea890ac31ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Megijedt_a_rendoroktol_egy_gyar_tetejen_probalt_elbujni_egy_ferfi_Gyorben","timestamp":"2019. május. 02. 07:53","title":"Megijedt a rendőröktől, egy gyár tetején próbált elbújni egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d426b3-a043-4dc2-94d2-280914714553","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gumibitument fognak gyártani.","shortLead":"Gumibitument fognak gyártani.","id":"20190502_Milliardokbol_epit_uj_gyarat_a_Mol_Zalaegerszegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d426b3-a043-4dc2-94d2-280914714553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a3611-aa99-4032-a24a-4310d15b8f26","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Milliardokbol_epit_uj_gyarat_a_Mol_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. május. 02. 15:59","title":"Milliárdokból épít új gyárat a Mol Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve átláthatóbbá tegye az adórendszerét, így kerülve el a feketelistákat. A 2019-es változtatásoknak köszönhetően már nem sokkal maradnak el a nemzetközi adótervezés éllovasaitól.","shortLead":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve...","id":"crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86395d-d43b-4c9b-8726-63068acb1160","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","timestamp":"2019. május. 02. 19:30","title":"Nincs mese, egyre jobban visszaszorul a spekulatív offshore a pénzvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","shortLead":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","id":"20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7c18d-01fe-4614-82e2-8e661eec2558","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","timestamp":"2019. május. 02. 18:31","title":"Majdnem húsz éve nem volt ilyen kevés bűncselekmény Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622acadf-577c-4e99-9c9b-a214fcff131a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Tanácstalanul nézegeti a drogériák és a patikák végtelennek tűnő kínálatát, és fogalma sincs, hogy a hangzatos márkanevek, az örök szépséget és fiatalságot ígérő termékek közül melyiket válassza? Csodatévő hatóanyag nincs, van helyette más, kevésbé hangzatos, ám annál hatékonyabb megoldás. \r

","shortLead":"Tanácstalanul nézegeti a drogériák és a patikák végtelennek tűnő kínálatát, és fogalma sincs, hogy a hangzatos...","id":"20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622acadf-577c-4e99-9c9b-a214fcff131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943c271-4dd6-4687-833a-a61b89743417","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","timestamp":"2019. május. 03. 15:30","title":"Ránctalanítás és narancsbőr: 7 makacs tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","shortLead":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","id":"20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd3a99a-6dbf-45aa-8543-3b9fb6ece79b","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","timestamp":"2019. május. 02. 07:46","title":"Új darabot próbál Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most fejezte be a nyomozást a tavaly januári festékezés ügyében. ","shortLead":"A rendőrség most fejezte be a nyomozást a tavaly januári festékezés ügyében. ","id":"20190502_Az_ugyeszsegre_kerult_Gulyas_Martonek_ugye_az_ASZ_lefestese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6704eb-7cea-4a56-bb11-b3af24e88224","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Az_ugyeszsegre_kerult_Gulyas_Martonek_ugye_az_ASZ_lefestese_miatt","timestamp":"2019. május. 02. 12:05","title":"Az ügyészségre került Gulyás Mártonék ügye az ÁSZ lefestése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]