Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","shortLead":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","id":"20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e31cfa-b4b0-404f-86cf-40f2bd95aa50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","timestamp":"2019. május. 02. 18:17","title":"Híres Makovecz-építményt bontottak el, hogy irodaház épüljön a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","shortLead":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","id":"20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699dcaba-e0dd-40ec-9b3e-86952541b181","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Három dologban is valótlant állított a Momentumról a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch (szenzorsziget), meg ne is legyen.","shortLead":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch...","id":"20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ead259-dbd9-4674-93e4-bd5388539109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","timestamp":"2019. május. 03. 11:03","title":"A Xiaomi kitalált valami furát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","shortLead":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","id":"20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a1b88-b637-4fc6-9611-e324642a0072","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Életfogytiglanra ítélték azt a férfit, aki egy autót megállított az M5-ösön, majd lelőtte utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három hónapjában, és most már csak az a kérdés, mikor előzik be a Samsungot.","shortLead":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három...","id":"20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e3c25-52bd-4431-91ca-50dc098705f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","timestamp":"2019. május. 02. 12:03","title":"Óriásit nőtt a Huawei piaci részesedése, nem sok választja el őket a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","shortLead":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","id":"20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edd411-4a6b-4fd0-9a08-07a28e7b9ba6","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","timestamp":"2019. május. 04. 07:32","title":"Novák Katalin új szintre emelte a család reklámozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gondok voltak a szervezéssel.","shortLead":"Gondok voltak a szervezéssel.","id":"20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8462de4-16d3-4958-9269-29ec543225f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Nem lesz idén Dunai Regatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1aeaeaf-0890-46ee-a5ea-9a8af9018da7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Daniela és Ádám az Airbnb versenyén vett részt és nyerte el, hogy a Louvre-ban tölthet egy teljes éjszakát.","shortLead":"A brit Daniela és Ádám az Airbnb versenyén vett részt és nyerte el, hogy a Louvre-ban tölthet egy teljes éjszakát.","id":"20190502_Egy_szerencses_par_a_Louvreban_tolthetett_egy_egesz_ejszakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1aeaeaf-0890-46ee-a5ea-9a8af9018da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f484cf6b-8a40-42d5-987f-a4bcdcc7801d","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Egy_szerencses_par_a_Louvreban_tolthetett_egy_egesz_ejszakat","timestamp":"2019. május. 02. 09:57","title":"Mona Lisával éjszakázhatott egy szerencsés pár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]