[{"available":true,"c_guid":"af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","shortLead":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","id":"20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60475dd4-9a44-45d8-bdfe-88c18edf3e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 07. 16:03","title":"Fotó: A legfontosabb dolog hiányozni fog a Honor 20 Pro előlapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonok akkumulátoros üzemidejét vizsgálta egy tesztlabor, és kiderült, hogy vannak gyártók, akik – mondjuk így – túlbecsülik akkumulátoraik képességeit.","shortLead":"Okostelefonok akkumulátoros üzemidejét vizsgálta egy tesztlabor, és kiderült, hogy vannak gyártók, akik – mondjuk így –...","id":"20190509_which_tesztek_okostelefon_uzemido_gyarto_igerete_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a03288-3781-4636-8c8e-82ba3de50363","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_which_tesztek_okostelefon_uzemido_gyarto_igerete_valosag","timestamp":"2019. május. 09. 10:03","title":"Kamuzik az Apple? Rövidebb üzemidőt mértek az iPhone-oknál, mint amit a gyártó állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán – bár a főváros szerint nincs járványveszély.\r

Különösen a jogállam szisztematikus lerombolásával szembeni bátor kiállása, valamint az idegengyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni tevékenysége győzte meg a díj odaítélőit.","shortLead":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus...","id":"20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30da3da-cd97-4291-a650-93e0ca37d2bb","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Az év nemzetközi jogvédője lett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem tudták.","shortLead":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem...","id":"20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd2970-2410-40ca-9484-b8f019c8398b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","timestamp":"2019. május. 08. 22:02","title":"Az odalátogató érdekvédelmi szervezet sem tudta, mi folyik a mozsgói otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban róla csinált most egy új játékot az Apple. ","shortLead":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban...","id":"20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b12130-0a1c-4b7d-87bd-96a3dfc86c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","timestamp":"2019. május. 08. 12:03","title":"11 év után új iPhone-játékot adott ki az Apple, nem is akárkiről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupa izgalom ez a hét.","shortLead":"Csupa izgalom ez a hét.","id":"20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2a03a-3168-4d74-943c-f74154524f58","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Amy Schumer ebben a körben is megelőzte Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és használata – ismertették helyi idő szerint szerdán a kedden tartott helyi népszavazás eredményét.","shortLead":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és...","id":"20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15de3f23-87b8-4230-a9ad-57376f30f700","keywords":null,"link":"/elet/20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 09. 06:11","title":"Legalizálják a varázsgombát egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]