[{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","shortLead":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","id":"20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d8911c-ae02-4e03-a1de-7d97653fc4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","timestamp":"2019. május. 12. 12:28","title":"Újra Heisler Andrást választották a Mazsihisz elnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár telitalálat nem volt.","shortLead":"Bár telitalálat nem volt.","id":"20190512_92_jatekos_elegedetten_dorzsoltheti_a_markat_kihuztak_a_hatos_lottot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbe7658-7678-4781-b118-674157cef178","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_92_jatekos_elegedetten_dorzsoltheti_a_markat_kihuztak_a_hatos_lottot","timestamp":"2019. május. 12. 20:36","title":"92 játékos elégedetten dörzsöltheti a markát: kihúzták a hatos lottót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi köze a beluga bálnáknak az iPhone-okhoz. Többek között ezekkel a hírekkel foglalkozik az Őrültech jubileumi adása.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi...","id":"20190512_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce96bb-941d-4c1c-9d9a-9b864a2b4238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. május. 12. 21:03","title":"Podcast: Mi köze a beluga bálnának az iPhone-hoz? És mi az az ehető víz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendkívül nehéz idők várnak a német autógyárakra, és ez magyarországi érdekeltségeiket is érinti. ","shortLead":"Rendkívül nehéz idők várnak a német autógyárakra, és ez magyarországi érdekeltségeiket is érinti. ","id":"20190513_Csokkentheti_a_magyarorszagi_termeleset_a_Mercedes_a_BMWgyarral_is_bajok_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587a5fc3-7ba2-471d-a7f3-3a3a03b10cfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Csokkentheti_a_magyarorszagi_termeleset_a_Mercedes_a_BMWgyarral_is_bajok_lehetnek","timestamp":"2019. május. 13. 08:14","title":"Bajok lehetnek a debreceni BMW-gyárral, és a Mercedes bővítése is késik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik nekiestek azoknak a pártplakátoknak, amelyek a képviselői irodájának kerítésére voltak kitéve. ","shortLead":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik...","id":"20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9980372-2f43-4340-8f29-1fdf014b0841","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","timestamp":"2019. május. 13. 16:44","title":"Összefújták a plakátokat a kerítésén, a rendőrséghez fordult Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c23db6b-d646-4429-92d6-fc339493cbd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várttal ellentétben bejelentések nélkül ért véget Donald Trump és Orbán Viktor találkozója, és látszólag a konfliktusok is elmaradtak Washingtonban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a felszín mögött ne maradtak volna meg az aggodalmak a magyar jogállamisággal és demokráciával kapcsolatban. ","shortLead":"A várttal ellentétben bejelentések nélkül ért véget Donald Trump és Orbán Viktor találkozója, és látszólag...","id":"20190514Orban_szinte_mindent_megkapott_a_Feher_Haztol_amit_politikailag_remelhetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c23db6b-d646-4429-92d6-fc339493cbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921d732b-d6b8-4290-99a0-82f5501412b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190514Orban_szinte_mindent_megkapott_a_Feher_Haztol_amit_politikailag_remelhetett","timestamp":"2019. május. 14. 06:00","title":"\"Orbán szinte mindent megkapott a Fehér Háztól, amit politikailag remélhetett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Louis Vuitton a Royole nevű kínai telefongyártóval állt össze, hogy hajlítható kijelzővel dobják fel a divatcég legújabb táskáit.","shortLead":"A Louis Vuitton a Royole nevű kínai telefongyártóval állt össze, hogy hajlítható kijelzővel dobják fel a divatcég...","id":"20190513_louis_vuitton_cruise_2020_divatbemutato_taskaba_epitett_kijelzo_viselheto_eszkoz_canvas_of_the_future","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63511d7e-ffc6-4df4-86c6-50fcfca01dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_louis_vuitton_cruise_2020_divatbemutato_taskaba_epitett_kijelzo_viselheto_eszkoz_canvas_of_the_future","timestamp":"2019. május. 13. 20:03","title":"Nagyot néz majd, milyen táskát villantott a Louis Vuitton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]